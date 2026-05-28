La lista de la Selección Argentina para el Mundial no tiene sorpresas: Scaloni fue lógico e inteligente, algo que le hizo ganar todo

El DT de La Albiceleste solamente tiene que preocuparse por solucionar la enfermería. Después, tomó decisiones realmente acertadas.

Una lista a lo Lionel Scaloni. Una lista lógica. ¿Cuál se puede considerar la máxima sorpresa? ¿Que no esté el Huevo Acuña? Pero, a la vez, no es sorpresa, porque, en el último tiempo, no estuvo en las convocatorias. Prácticamente no jugó en el ciclo de la Selección Argentina que va de Qatar hasta este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Otra sorpresa? Franco Mastantuono, que tampoco es sorpresa. Mal momento para el volante surgido de River en Real Madrid. Y también afuera de las últimas listas de la Selección Argentina.

Es una convocatoria que tiene la gran base de los campeones del mundo de Qatar, con la inclusión y revancha para Gio Lo Celso, para Nico González. Con la confirmación del Colo Barco y el Flaco López.

Valentín Barco irá al Mundial. (Foto: Getty)

Y, después, a ver, la inteligencia de Scaloni. Que sabe que llevando a la gira previa a Marcos Senesi y a Nicolás Capaldo, si surge algún inconveniente, también los puede incluir hasta un día antes del último partido.

Las grandes luces de la convocatoria se las hubiesen llevado un Santiago Beltrán o un Tomás Aranda. Y no están ni la estrellita de River ni tampoco la estrellita de Boca.

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Acá hay un solo tema que me preocupa a mí, que son las lesiones. Cómo llegan Dibu Martínez, Cuti Romero, Lionel Messi, Julián Álvarez, Nico González y Nahuel Molina. Eso es lo importante, que Scaloni y su cuerpo técnico puedan resolver bien la enfermería.

Pero el DT de La Albiceleste confirma, una vez más, que es un tipo que siempre está un paso adelante. Extremadamente inteligente y lógico. Y, por serlo, ha ganado todo.

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Y sí, esta lista es lógica. Ojalá que signifique un título más para la Selección Argentina.