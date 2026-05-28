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Toti Pasman

La lista de la Selección Argentina para el Mundial no tiene sorpresas: Scaloni fue lógico e inteligente, algo que le hizo ganar todo

El DT de La Albiceleste solamente tiene que preocuparse por solucionar la enfermería. Después, tomó decisiones realmente acertadas.

Lionel Scaloni le puso punto final al misterio.
© GettyLionel Scaloni le puso punto final al misterio.

Una lista a lo Lionel Scaloni. Una lista lógica. ¿Cuál se puede considerar la máxima sorpresa? ¿Que no esté el Huevo Acuña? Pero, a la vez, no es sorpresa, porque, en el último tiempo, no estuvo en las convocatorias. Prácticamente no jugó en el ciclo de la Selección Argentina que va de Qatar hasta este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Otra sorpresa? Franco Mastantuono, que tampoco es sorpresa. Mal momento para el volante surgido de River en Real Madrid. Y también afuera de las últimas listas de la Selección Argentina.

Es una convocatoria que tiene la gran base de los campeones del mundo de Qatar, con la inclusión y revancha para Gio Lo Celso, para Nico González. Con la confirmación del Colo Barco y el Flaco López.

Valentín Barco irá al Mundial. (Foto: Getty)

Valentín Barco irá al Mundial. (Foto: Getty)

Y, después, a ver, la inteligencia de Scaloni. Que sabe que llevando a la gira previa a Marcos Senesi y a Nicolás Capaldo, si surge algún inconveniente, también los puede incluir hasta un día antes del último partido.

Las grandes luces de la convocatoria se las hubiesen llevado un Santiago Beltrán o un Tomás Aranda. Y no están ni la estrellita de River ni tampoco la estrellita de Boca.

Acá hay un solo tema que me preocupa a mí, que son las lesiones. Cómo llegan Dibu Martínez, Cuti Romero, Lionel Messi, Julián Álvarez, Nico González y Nahuel Molina. Eso es lo importante, que Scaloni y su cuerpo técnico puedan resolver bien la enfermería.

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Pero el DT de La Albiceleste confirma, una vez más, que es un tipo que siempre está un paso adelante. Extremadamente inteligente y lógico. Y, por serlo, ha ganado todo.

Y sí, esta lista es lógica. Ojalá que signifique un título más para la Selección Argentina.

Toti Pasman
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