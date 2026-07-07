Dónde y en qué estadio juegan Argentina y Egipto por el Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentan en el imponente estadio de la ciudad de Atlanta por los Octavos de Final del Mundial 2026.

Argentina y Egipto ponen en marcha la jornada del 7 de julio con su partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Scaloneta buscará sumarse al grupo de equipos ya clasificados junto a Marruecos, Francia, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra (además, Colombia y Suiza definen otro de los cupos).

Dicho partido se llevará a cabo en el estadio de Atlanta, conocido como el Mercedes-Benz Stadium, una verdadera joya arquitectónica de la modernidad que destaca a primera vista por su revolucionario techo retráctil. Este diseño único está compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos que se abren y cierran imitando el movimiento de las alas de un halcón.

Además, la experiencia visual en su interior es inigualable gracias a su imponente pantalla de video HD de 360 grados (el Halo Board), la más grande de su tipo en el mundo, que envuelve la abertura del techo y garantiza que ningún aficionado se pierda un solo detalle del encuentro.

Más allá de su vanguardia tecnológica, este imponente escenario cuenta con una capacidad para más de 71.000 espectadores, lo que asegura un marco vibrante y ensordecedor para un cruce de eliminación directa de esta magnitud. El estadio no solo ofrece confort de primer nivel, sino que también es un referente global en ecología: posee la certificación LEED Platino por su diseño altamente sustentable, el cual incluye un enorme sistema de recolección de agua de lluvia y miles de paneles solares, convirtiéndolo en un teatro ecológico y espectacular para la máxima cita del fútbol mundial.

El Estadio del Argentina vs. Egipto. Getty Images.

Los cruces ya confirmados de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia, al vencer a Paraguay, se verá las caras con Marruecos, que en su caso desplazó a Canadá. Luego, España dejó atrás a Portugal y chocará con Bélgica, que venció a Estados Unidos. En tanto que Noruega, al desplazar a Brasil, se medirá con Inglaterra que superó a México. Resta esperar por los encuentros restantes de los Octavos de Final de este martes 7 de julio: Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza.

Publicidad

En síntesis