Harry Kane palpita la Semifinal del Mundial 2026 con Argentina: ”Será realmente especial”

El delantero de la Selección de Inglaterra no ocultó sus sensaciones frente al duelo con la Albiceleste de este miércoles 15 de julio.

Argentina e Inglaterra tendrán su sexto partido en la historia de la Copa del Mundo. Será este miércoles 15 de julio en Atlanta, por la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras superar a Suiza 3 a 1 en el alargue, mientras que los de Thomas Tuchel desplazaron de su camino a Noruega, al vencerlo 2 a 1, también en la prórroga.

Al respecto de lo que será este duelo, el que se expresó fue Harry Kane. Mediante las redes sociales, el delantero del Bayern Munich publicó un video en el que le hablaba directamente a los hinchas de los ‘Tres Leones’. ‘‘Enfrentarnos a Argentina en las semifinales será un partido realmente especial, otro partido difícil. No puedo esperar a recuperarme y a estar de nuevo con los chicos ahí dentro”.

Por otro lado, conforme al diario Marca, Jude Bellingham terminó el cruce con los noruegos con una molestia en su hombro izquierdo. Es la misma zona en la que sufrió la lesión por la que debió parar a principios de la temporada 2025/2026. Estuvo 63 días sin jugar entre julio y septiembre, periodo en el que se ausentó en 6 encuentros del Real Madrid.

El resto no presentarían inconvenientes para ser convocados por Thomas Tuchel para el duelo que busca definir un lugar en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

Harry Kane junto a sus compañeros celebrando el pase a la Semifinal del Mundial 2026. Getty Images.

Los 5 partidos que disputaron Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial 2026

Chile 1962 (Fase de grupos) | Inglaterra 3 – 1 Argentina: victoria de los ingleses que complicó a Argentina y derivó en su eliminación temprana del torneo.

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Inglaterra 1966 (Cuartos de final) | Inglaterra 1 – 0 Argentina : partido marcado por la histórica y polémica expulsión del capitán argentino, Antonio Rattín.

: partido marcado por la histórica y polémica expulsión del capitán argentino, Antonio Rattín. México 1986 (Cuartos de final) | Argentina 2 – 1 Inglaterra : Los dos goles más recordados de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

: Los dos goles más recordados de Diego Maradona: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Francia 1998 (Octavos de final) | Argentina 2 (4) – (3) 2 Inglaterra : Empate vibrante, expulsión de David Beckham y clasificación argentina en la tanda de penales.

: Empate vibrante, expulsión de David Beckham y clasificación argentina en la tanda de penales. Corea-Japón 2002 (Fase de grupos) | Inglaterra 1 – 0 Argentina:Revancha de Beckham anotando de penal, un golpe clave para la eliminación argentina en primera ronda.

En síntesis