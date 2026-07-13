Argentina jugará de azul frente a Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina afrontará este miércoles 15 de julio uno de los partidos más importantes de su historia. Enfrentará a su similar de Inglaterra, uno de sus máximos rivales, bajo el marco de la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para tal cruce, como sucedió en la mayoría de los partidos en los que se enfrentaron, uno de los dos tendrá que lucir su indumentaria alternativa. Y en este caso el que dejará de lado su prenda tradicional será la Albiceleste, puesto que en el reparto que se hace por protocolo y para definiri la ubicación para cada parcialidad en el estadio, quedó del lado visitante.

Por consiguiente, volverá a exhibir su camiseta azul oscuro con vivos en azul claro, que estrenó en marzo con los amistosos de Zambia y Mauritania en la Bombonera y que en esta Copa del Mundo ya utilizó frente a Jordania en su tercer compromiso por la fase de grupos disputado en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

En ese mismo sentido, vale recordar que tanto por los Cuartos de Final de México 1986 como por los Octavos de Final de Francia 1998, Argentina vistió de azul para vencer a Inglaterra. Sin embargo, no todos son buenos recuerdos con la vestimenta suplente, dado que en la fase de grupos de Chile 1962 fue victoria del elenco inglés por 3 a 1.

30 Junio de 1998: Argentina vistió de azul frente a Inglaterra. Getty Images.

Además, en las otras dos ocasiones en las que quedaron cara a cara por el certamen global, Argentina vistió la habitual casaca titular con bastones verticales en celeste y blanco, y perdió ante Inglaterra. En los Cuartos de Final de 1966 y por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002.

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¿Cuando jugarán Argentina e Inglaterra la Semifinal del Mundial 2026?

La Selección de Argentina y su par de Inglaterra, tras dejar respectivamente en el camino a Suiza y Noruega, se verán las caras este miércoles 15 de julio, desde las 15 horas local (16 de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta en una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En síntesis