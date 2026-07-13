Mac Allister contó por qué bailó en su festejo ante Suiza y qué compañero lo chicaneó para que lo haga

La Selección Argentina dejó en el camino a Suiza y se metió en las semifinales del Mundial 2026. En dicha instancia se medirá ante Inglaterra en Atlanta, pero no fue un camino de rosas llegar a este partido. En 16avos de final avanzó luego de ganarle por 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue, en octavos de final revirtió un 0-2 ante Egipto en apenas 13 minutos para ganarlo 3 a 2 en el último suspiro y frente a los helvéticos también tuvo que ir a la prórroga para ganar por 3 a 1.

Alexis Mac Allister fue una pieza clave ante Suiza, no tanto por su participación en el juego -tuvo un partido discreto- sino más bien por haber sido quien rompió el cero a los diez minutos del primer tiempo con un cabezazo letal. Tras marcar ante los helvéticos, el mediocampista de Liverpool celebró con un curioso baile.

Mac Allister reveló por qué festejó así ante Suiza

En diálogo con TyC Sports en zona mixta, Alexis fue consultado por su festejo y dijo: “El bailcito fue un TikTok que vimos con Nico González, que me lo mandó mi mujer primero y lo vimos con Nico y dijimos ‘tenemos que hacerlo´. No sé si lo hice de la mejor manera, pero bueno, salió. Nicolás me cebaba para que lo haga y quedó“.

🇦🇷🕺🏽 JAJA, EL FESTEJO DE ALEXIS MAC ALLISTER. pic.twitter.com/DVTS8HLhWM — JS (@juegosimple__) July 12, 2026

Macca palpitó el duelo ante Inglaterra

Mac Allister vive en Inglaterra hace seis años, primer jugó en Brighton y luego pasó a Liverpool, su club actual. Al ser consultado sobre el encuentro de semifinales dijo: “Entendemos todo lo que hay detrás, toda la rivalidad que hay por lo sucedido y la historia. Obviamente, a la vez entendemos que eso no es culpa de su gente ni de la nuestra, sino de los que están más arriba, entonces tampoco hay que mezclar”.

“Tengo mucho respeto por ellos porque ya van seis años desde que estoy ahí y siempre me trataron de la mejor manera. Futbolísticamente hablando no tengo dudas de que nos quieren ganar a toda costa y va a ser un partido durísimo, así que ahora toca prepararlo de la mejor manera y, desde el respeto, adentro de la cancha va a ser una linda batalla”, completó Macca.

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¿Dónde y cuándo juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026?

La Selección Argentina se medirá ante Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio a partir de las 16 horas en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Será el primer encuentro mundialista entre ambas selecciones desde aquel duelo del Mundial 2002 por la fase de grupos que quedó en manos de los europeos por 1 a 0 con tanto de David Beckham de penal.

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