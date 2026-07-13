Paul Merson, ex Selección de Inglaterra, contó que no acepta visitas con la camiseta argentina

Paul Merson, de 21 partidos en la Selección de Inglaterra, contó una anécdota en la que no dejó entrar a un amigo de su hijo a su casa porque llevaba la camiseta argentina.

En Inglaterra, apenas se confirmó que jugarían la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Argentina, no pararon de aparecer exfutbolistas, que tuvieron su paso por el combinado nacional, con frases que no hacen más que encender la polémica en la antesala de un encuentro que, de por sí, ya está bastante cargado desde lo emocional.

Uno de ellos es Paul Merson, que si bien no dejó un paso tan destacado por los ‘Tres Leones’, aportó en las últimas horas un condimento más a la antesala de cruce que se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y que dirimirá, nada más ni nada menos, que un pase a la Final del torneo global.

“Estamos en las semifinales contra un equipo que, seamos sinceros, no nos quiere. No nos quiere en absoluto”, comentó Paul Merson en conversación que mantuvo con la señal Sky Sports. Acto seguido, contó una anécdota que denota lo conscientes que son en Inglaterra de su rivalidad con Argentina.

”¿Saben qué es lo que no puedo entender? El otro día un amigo de mi hijo vino a casa y llevaba puesta una camiseta de Argentina. Le dije: ‘Rick, ¿vos creés que en Argentina la gente anda caminando con camisetas de Inglaterra?’. Ni siquiera entiendo cómo se venden acá. Podría entenderlo si fuera por Maradona, ya saben, de la vieja escuela. Sinceramente casi ni lo dejo entrar a la casa. Le dije que se fuera a cambiar de camiseta… y volvió con una de España”, sentenció.

Paul Merson reveals he couldn’t even let his son's friend in the house after he wore an Argentina shirt! 😅 pic.twitter.com/stAD0qheR5 — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 12, 2026

Argentina e Inglaterra jugarán con el resultado puesto de la otra Semifinal

El Argentina vs. Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio en Atlanta. Mientras que el martes se definirá el primer lugar para la Final de la Copa del Mundo en Dallas entre Francia y España. Por lo tanto, franceses o españoles tendrán un día más de descanso que su rival en el último partido que será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Seguridad reforzada en Atlanta para el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Las fuerzas policiales de Atlanta ya tienen en cuenta lo que significa tanto para Argentina como para Inglaterra la Semifinal de la Copa del Mundo. Por lo que habrá un megaoperativo que superará al que ya aplicaron en el resto de los encuentros, con el fin de intentar evitar todo tipo de choque entre las parcialidades en la previa, en el durante y en el post.

En síntesis