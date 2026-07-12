Aún sin confirmación oficial, desde la Selección elevaron un pedido formal para utilizar la camiseta alternativa en la semifinal del Mundial.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra ya empezó y, mientras Lionel Scaloni termina de definir la táctica para el duelo del miércoles en Atlanta, también comenzaron a resolverse cuestiones externas. Una de ellas tiene que ver con la camiseta que utilizarán los campeones del Mundo para salir a la cancha, cuestión que ya estaría cerca de confirmarse.

Según informó Diego Monroig en ESPN, la AFA elevó un pedido formal a la FIFA para utilizar la indumentaria alternativa, la misma con la que la Selección venció 3-0 a Jordania en la fase de grupos de este Mundial.

La respuesta oficial al pedido argentino llegaría recién el martes, cuando la FIFA termine de confirmar cuál de los dos seleccionados será considerado local y cuál visitante. En principio, por el orden del cuadro, Inglaterra sería el local y tendría prioridad para vestir su tradicional camiseta blanca, un escenario que abriría la puerta para que Argentina vuelva a salir al campo con su uniforme suplente.

La Selección tendría chances de jugar con la camiseta suplente ante Inglaterra (Getty Images).

Los antecedentes positivos con camiseta alternativa

A la espera de una respuesta, el pedido de AFA no parece ser casual. Al menos, los antecedentes le dan la derecha. Es que, al tratarse de un duelo contra Inglaterra, se torna invietable remitirse a la imagen de Diego Maradona levantando los brazos con la camiseta alternativa después del inolvidable 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986. Aquella tarde, la Albiceleste escribió uno de los capítulos más importantes de su historia con la Mano de Dios y el Gol del Siglo como protagonistas, vistiendo su camiseta azul.

Aunque no fue la única vez. Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a enfrentar a Inglaterra con una camiseta alternativa, entonces de un tono azul más oscuro. Tras el vibrante 2-2 en los octavos de final, el equipo dirigido por Daniel Passarella avanzó por penales con Carlos Roa como figura y sumó otro antecedente favorable utilizando un uniforme distinto al tradicional celeste y blanco.

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El contrapunto

Sin embargo, el último cruce mundialista entre ambos seleccionados rompió esa tendencia. En Corea-Japón 2002, Argentina utilizó su camiseta titular, mientras que Inglaterra vistió de rojo y los británicos se impusieron 1-0 con un penal de David Beckham, en un resultado que fue determinante para la posterior eliminación del equipo de Marcelo Bielsa en la fase de grupos.

La misma mala fortuna se había repetido cuatro décadas atrás, cuando Argentina, utilizando su uniforme titular, perdió 1-0 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1966 y quedó eliminada.

Ahora, posiblemente teniendo los antecedentes sobre la mesa, la AFA intenta reeditar una imagen cargada de simbolismo. Si la FIFA acepta el pedido, la Selección volverá a enfrentar a Inglaterra con la camiseta azul y negra, un diseño que, más allá de la estética, quedó inevitablemente asociado a dos de las noches más recordadas de la rivalidad.