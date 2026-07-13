Españoles y franceses se verán las caras el próximo martes a partir de las 16 horas en el AT&T Stadium de Dallas.

Las semifinales del Mundial 2026 prometen ser apasionantes. Al menos en la previa lo son ya que se medirán selecciones con rivalidades históricas, tanto en lo deportivo como en lo social. España y Francia se verán las caras el próximo martes en Dallas, mientras que Argentina e Inglaterra harán lo propio el miércoles en Atlanta.

La rivalidad entre España y Francia es histórica y mucho tiene que ver con que sean países vecinos con culturas muy diferentes. Del encuentro entre La Roja y Les Blues saldrá el primer finalista del Mundial 2026. Si bien es cierto que los de Deschamps llegan un poco mejor que los de Luis de la Fuente, la realidad es que promete ser un partido cerrado que se definirá por detalles.

Deschamps se sacó la presión

El entrenador de la Selección de Francia dialogó con la prensa y afirmó: “Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa, jugamos el verano pasado contra ellos la semifinal de la Nations League también… nos han considerado favoritos antes del Mundial, pero la favorita es España“.

Además, agregó: “Eso les pone más presión encima de ellos por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en esa final de la Nations, pero es un muy buen equipo con muchos puntos fuertes. Pero ante todo es la primera semifinal de la Copa del mundo, y el nivel ya es altísimo“.

Didier Deschamps. (Foto: Getty).

¿Dónde y cuándo juegan España y Francia por la semifinal del Mundial 2026?

El próximo martes 14 de julio a partir de las 16 horas, la Selección de España y la de Francia se verán las caras en el AT&T Stadium de Dallas por la primera semifinal del Mundial 2026. El vencedor de este encuentro sacará boleto para la final del domingo 19 a disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto el sábado en Miami.

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