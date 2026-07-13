La racha histórica que persigue Argentina en la Copa del Mundo

La Selección Argentina, más allá de las dudas que genera en el público y en el propio Lionel Scaloni en lo que a nivel de juego se refiere, sigue avanzando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras superar la fase de grupos (3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania), eliminó a Cabo Verde (3 a 2), Egipto (3 a 2) y Suiza (3 a 1).

Y de esta forma, no solo se metió en la Semifinal del torneo, instancia en la que enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta, sino que, además, se mantiene en la pelea por quedarse con el récord histórico de mayor cantidad de partidos consecutivos sin perder.

La seguidilla de la Selección Argentina va desde el triunfo 2 a 0 sobre México por la segunda fecha de la fase de grupos de Qatar 2022 (post derrota con Arabia Saudita 2 a 1) hasta la última victoria 3 a 1 sobre Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026. En el medio hilvanó: el 2 a 0 con Polonia, el 2 a 1 con Australia, el 2 a 2 con Países Bajos, el 3 a 0 con Croacia, el 3 a 3 con Francia, el 3 a 0 con Argelia, el 2 a 0 con Austria, el 3 a 1 con Jordania, el 3 a 2 con Cabo Verde y el 3 a 2 con Egipto.

De esta manera, quedó a tan solo uno de Brasil, cuyo récord lo consiguió entre el Mundial de Suecia 1958 y el de Inglaterra 1966. No obstante, si puntualizamos solo en partidos del Mundial, Países Bajos ya lleva 16 compromisos sin caer entre el 5 a 1 a España por la primera jornada de la fase de grupos de Brasil 2014 y el empate 1 a 1 con Marruecos por los 16vos de Final del Mundial 2026.

Argentina llegó a 12 partidos consevutivos sin caer en el Mundial. Getty Images

Sin embargo, vale aclarar que el combinado neerlandés no clasificó a la Copa del Mundo de Rusia 2018 al quedar tercero en su grupo de las Eliminatorias de la UEFA. De esa manera, ni siquiera pudo pelear un cupo para el Repechaje.

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Tabla histórica de goleador del Mundial

Lionel Messi y Kylian Mbappé pelean cabeza a cabeza por ser el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Ambos llegaron al torneo que se está jugando en tierras norteamericanas por debajo de Miroslav Klose, quien supo ser el líder desde el Mundial de Brasil 2014. El alemán quedó con 16, pero fue superado tanto por el capitán de la Selección Argentina como por el delantero de la Selección de Francia. Los dos anotaron 8 goles en lo que va de la competencia, reuniendo en total 21 y 20 gritos respectivamente.

En síntesis