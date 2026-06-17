Los 10 récords que rompió Messi tras su debut en el Mundial 2026

La Pulga reventó diferentes marcas con un triplete que ya es historia viva de los Mundiales. Messi se hace aún más eterno.

Lionel Messi hizo historia a sus 38 años. Lo hizo en su partido 200 con Argentina y en el aniversario número 20 de su debut en la Copa del Mundo. La Pulga y sus 3 goles le permiten ser ya uno de los dos jugadores con más tantos en toda la historia del Mundial, igualando a Miroslav Klose. Eso sí, hubo muchas más marcas que el capitán de la Albiceleste reventó en su debut por Norteamérica de acuerdo con los registros oficiales de la FIFA.

Lo primero pasa por entender que Messi llegó a 200 partidos con Argentina. Ya es el tercero con más encuentros en el panorama de selecciones. Solo nombres como Bader Al-Mutawa de Kuwait con 202 y Cristiano Ronaldo con 231 superan ahora mismo a Lionel Andrés tras un auténtico camino de héroe con la Albiceleste.

Pasando a sumar minutos ante Argelia, Messi se convierte en el primer jugador en disputar seis Mundiales. Una marca que, como muchas que veremos, puede ser igualada por Cristiano Ronaldo, pero habrá que esperar para ver cómo evoluciona la participación del luso en el torneo. La Pulga también se une al podio de los jugadores más veteranos en marcar en Mundiales. Superó a CR7 en la tabla y ahora mismo solo Pepe con 39 años y Roger Milla con 42 lo superan.

La Pulga también es ya el jugador más veterano en marcar un doblete, por encima de Milla y sus goles a Colombia en Estados Unidos 1994. También es el más veterano en hacer un hat-trick, superando a CR7 tras su actuación con 33 años frente a España en Rusia 2018.

Messi inició una jornada histórica con su primer gol a Argelia: GETTY

También hablamos de Messi ya como el jugador con más goles desde fuera del área en la Copa del Mundo. Cinco tenía Rivelino con Brasil y ahora La Pulga lo supera con 6. Igualmente, es el futbolista que le ha marcado a más rivales en la Copa del Mundo: 11 en total, para superar los 10 de Jürgen Klinsmann, Ronaldo y Klose.

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Más y más récords de Messi

Ya nadie le ha marcado más a las selecciones de África que Messi. Los 3 goles a Nigeria en Brasil 2014 como en Rusia 2018 se suman al triplete de ayer para superar los 5 que Oleg Salenko de Rusia anotó en 1994 contra Camerún. Su primer tanto de ayer le da el período de tiempo más largo entre el primer y último gol de un jugador en el Mundial: 20 años exactos. Superó a CR7, que tiene 16 veranos entre 2006 y 2022. En días puede superarlo, eso sí.

La Pulga iguala a Cristiano como únicos con 5 Mundiales sumando goles. También empata a Kylian Mbappé como únicos jugadores que marcan un hat-trick como campeones del mundo. Pensando en el futuro inmediato quedan dos objetivos claros: ser el jugador con más asistencias (tiene 9 por las 10 de Fritz Walter) y empatar los 6 partidos seguidos marcando goles de tanto Just Fontaine como Jairzinho en la historia de los Mundiales.

Datos claves

Lionel Messi anotó tres goles frente a Argelia en su partido 200 con Argentina .

anotó tres goles frente a Argelia en su partido . El capitán argentino alcanzó los 20 años exactos entre su primer y último gol mundialista.

entre su primer y último gol mundialista. Con su triplete, superó el récord de goles desde fuera del área con seis anotaciones.