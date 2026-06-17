La advertencia de Scaloni tras la goleada de Argentina en el debut por el Mundial: “Cualquiera nos puede ganar”

El entrenador de la Albiceleste valoró la actuación de su equipo en el debut, pero se mostró cauto sobre el resto de la competencia.

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina dejó atrás los nervios del debut en el Mundial 2026 al derrotar por un holgado 3-0 a su par de Argelia. Lionel Messi fue la gran figura del encuentro al anotar los tres goles del compromiso.

Con este resultado, el elenco dirigido por Lionel Scaloni dejó atrás los fantasmas del debut de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. Tras comenzar con el pie derecho y con 3 puntos en el bolsillo, la Albiceleste ya piensa en su próxima presentación, el lunes ante Austria.

Aunque su equipo hizo los deberes en la presentación, el DT de Pujato entregó una curiosa respuesta cuando le preguntaron en conferencia de prensa si Argentina afirmó su condición de candidato en el torneo.

“Es el menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualqueira te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil”, explicó el entrenador.

Y analizó el debut, detallando una falencia a mejorar para el resto de la fase de grupos: “El desarrollo del partido estaba complicado. En el primer tiempo hicieron las cosas bien. Sabíamos cómo iban a jugar ellos y dónde nos iban a poner en dificultad. Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo. Más allá del gol anulado no tuvieron grandes situaciones”.

Scaloni llenó de elogios a Messi por su triplete

“Lo de Leo es difícil de explicarlo. No nos sorprende porque lo vemos diariamente. Hasta que él quiera será el mejor. Hace 20 años que lo hace todos los santos partidos. Es emocionante verlo, no solo a los argentinos, a cualquiera en el mundo”, entregó Scaloni.

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