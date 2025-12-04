Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

En la previa del sorteo del Mundial, el Ratón Ayala reveló la clave de Scaloni para armar la lista de convocados de la Selección Argentina

El ayudante de campo del combinado campeón del mundo rompió el silencio sobre una de las cuestiones más importantes de cara a la Copa del Mundo.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina.
© IMAGO/PhotoCero5Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Este viernes en el Kennedy Center de Washington, se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con ese panorama en mente, Roberto Ayala rompió el silencio y se refirió a las claves que plantea Lionel Scaloni para dictaminar la lista de convocados definitiva de la Selección Argentina para el Mundial.

En la previa de la ceremonia que definirá cómo quedará diagramada la fase de grupos, en la que las 42 selecciones clasificadas conocerán a sus primeros rivales y los combinados nacionales que están en zona de repechaje sabrán en qué zona caerán en caso de avanzar. En ese contexto, el Ratón habló públicamente y se refirió a cómo se resuelven los citados por el cuerpo técnico.

Lo cierto es que el ex zaguero central realizó una entrevista exclusiva con ESPN, en la que tocó diferentes tópicos pero todos relacionados al Mundial y al plantel que comanda junto al entrenador. En ese sentido, el ayudante de campo de Scaloni confesó qué futbolistas irán a la Copa del Mundo. “Hay un grueso de jugadores y va a salir de aquellos que ya han estado“, sentenció.

Roberto Ayala, ayudante de campo en la Selección Argentina. (Getty Images)

Roberto Ayala, ayudante de campo en la Selección Argentina. (Getty Images)

Ante la posibilidad de que un protagonista que no es un habitual entre los seleccionados, tenga la chance de ingresar en la última recta más cerca de la cita máxima, el colaborador no titubeó. “Difícilmente se pueda llegar a meter uno al final, pero no lo sé. Es por rendimiento, obviamente, y por haber tenido un semestre espectacular“, afirmó en cuanto a la eventualidad de que suceda.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex defensor amplió su discurso al respecto durante la entrevista pactada con la señal internacional. “Pero la idea pasa por seguir con el grueso de jugadores que viene trabajando con nosotros y sabe lo que busca el entrenador“, insistió una vez más el Ratón, dando a entender que el plantel está casi conformado en su totalidad.

Publicidad
El cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

El cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

El plantel de Gimnasia no se entrenó a cuatro días del clásico contra Estudiantes por las semis del Torneo Clausura: el motivo

ver también

El plantel de Gimnasia no se entrenó a cuatro días del clásico contra Estudiantes por las semis del Torneo Clausura: el motivo

Una vez concluido el foco sobre cómo se diagrama la lista de convocados de la Selección Argentina, Ayala también se tomó unos segundos para dejarle un mensaje a los futbolistas albicelestes. “Estos jugadores nos han puesto en un lugar importante de reconocimiento y valor en el fútbol. De eso estoy sumamente agradecido a ellos“, manifestó el ayudante de campo.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Roberto Ayala (ayudante de campo de Scaloni) afirmó en ESPN que la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 saldrá del “grueso de jugadores que ya han estado“.
  • Ayala señaló que “difícilmente” se pueda meter un nuevo jugador en la lista final, y si ocurre, será por “rendimiento” y un “semestre espectacular“.
  • El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se lleva a cabo este viernes en el Kennedy Center de Washington.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Roberto Ayala reveló que puede haber sorpresas en las próximas convocatorias de Argentina
Selección Argentina

Roberto Ayala reveló que puede haber sorpresas en las próximas convocatorias de Argentina

Salió a la luz qué opinan desde la Selección Argentina sobre Aaron Anselmino
Boca Juniors

Salió a la luz qué opinan desde la Selección Argentina sobre Aaron Anselmino

Así le fue a Argentina desde que el COI permite tres mayores en los Juegos Olímpicos
Selección Argentina

Así le fue a Argentina desde que el COI permite tres mayores en los Juegos Olímpicos

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”
Selección Argentina

El ambicioso pronóstico de Gabriel Batistuta para la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Me da mucha seguridad”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo