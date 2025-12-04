En la previa del sorteo del Mundial, el Ratón Ayala reveló la clave de Scaloni para armar la lista de convocados de la Selección Argentina

Este viernes en el Kennedy Center de Washington, se lleva a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 que se realizará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. Con ese panorama en mente, Roberto Ayala rompió el silencio y se refirió a las claves que plantea Lionel Scaloni para dictaminar la lista de convocados definitiva de la Selección Argentina para el Mundial.

En la previa de la ceremonia que definirá cómo quedará diagramada la fase de grupos, en la que las 42 selecciones clasificadas conocerán a sus primeros rivales y los combinados nacionales que están en zona de repechaje sabrán en qué zona caerán en caso de avanzar. En ese contexto, el Ratón habló públicamente y se refirió a cómo se resuelven los citados por el cuerpo técnico.

Lo cierto es que el ex zaguero central realizó una entrevista exclusiva con ESPN, en la que tocó diferentes tópicos pero todos relacionados al Mundial y al plantel que comanda junto al entrenador. En ese sentido, el ayudante de campo de Scaloni confesó qué futbolistas irán a la Copa del Mundo. “Hay un grueso de jugadores y va a salir de aquellos que ya han estado“, sentenció.

Roberto Ayala, ayudante de campo en la Selección Argentina. (Getty Images)

Ante la posibilidad de que un protagonista que no es un habitual entre los seleccionados, tenga la chance de ingresar en la última recta más cerca de la cita máxima, el colaborador no titubeó. “Difícilmente se pueda llegar a meter uno al final, pero no lo sé. Es por rendimiento, obviamente, y por haber tenido un semestre espectacular“, afirmó en cuanto a la eventualidad de que suceda.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex defensor amplió su discurso al respecto durante la entrevista pactada con la señal internacional. “Pero la idea pasa por seguir con el grueso de jugadores que viene trabajando con nosotros y sabe lo que busca el entrenador“, insistió una vez más el Ratón, dando a entender que el plantel está casi conformado en su totalidad.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Una vez concluido el foco sobre cómo se diagrama la lista de convocados de la Selección Argentina, Ayala también se tomó unos segundos para dejarle un mensaje a los futbolistas albicelestes. “Estos jugadores nos han puesto en un lugar importante de reconocimiento y valor en el fútbol. De eso estoy sumamente agradecido a ellos“, manifestó el ayudante de campo.

