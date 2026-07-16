Jude Bellingham se refirió al cruce que mantuvo con Lionel Messi en el Argentina vs. Inglaterra

El futbolista inglésse refirió al ida y vuellta que tuvo con Leo en el campo de juego y que se viralizó en redes sociales.

Uno de los momentos que más trascendieron en redes sociales del encuentro que disputaron este miércoles 15 de julio la Selección Argentina e Inglaterra por una de las Semifinales de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue el cruce que mantuvieron entre Lionel Messi y Jude Bellingham en el primer tiempo.

Aparentemente, simplemente se trató de un intercambio de opiniones sobre una decisión del árbitro estadounidense Ismail Elfath. Sin embargo, Leo tuvo un gesto con su rostro, que fue captado por una de las cámaras de la transmisión oficial, que hizo pensar que el mediocampista del Real Madrid le pudo haber hecho un cometario ofensivo.

No obstante, el propio Jude Bellingham se encargó de aclarar la situación en zona mixta, una vez terminado el encuentro que ganó Argentina 2 a 1 a Inglaterra: “Estábamos hablando de una falta, en realidad no hubo nada malo, estoy seguro de que todos harán su trabajo y exagerarán el asunto, pero para mí no hubo nada que mereciera la pena mencionar”.

Aún así, más allá de su aclaración, Bellingham sobre el episodio en cuestión, comentó: ”Pensaba que se refería a un error que había ocurrido antes, así que le dije: Estoy hablando de la falta que fue contra mí. Le dije algo como: Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlo, ¿entiendes lo que quiero decir? Pero no, fue solo una conversación normal”.

JAJAJA, LA MIRADA DE MESSI A BELLINGHAM.



“¿AH, SI?, ¿AH, SI?”. 🚬 pic.twitter.com/PeqEy0Zp9H — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 15, 2026

Para cerrar, el ex Borussia Dortmund, a pesar de la dura derrota del combinado europeo, destacó la figura de la Pulga: ”Para mí, fue un honor jugar contra Messi, no hubo ninguna disputa o problema entre nosotros, la derrota duele mucho, pero jugar delante de él fue un privilegio”.

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¿Cuándo juegan Argentina y España la Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Será la séptima en la historia de la Albiceleste y la segunda de la Roja.

En síntesis