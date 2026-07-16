Antes que Argentina y España jueguen la final del Mundial, habló el fotógrafo que sacó la foto de Messi bañando a Lamine Yamal: “Química”

Joan Font, el encargado de retratar el capitán del seleccionado argentino bañando a la joya del seleccionado español cuando era un bebé, se refirió al círculo que se cerrará este domingo en New Jersey.

Lionel Messi y Lamine Yamal, las dos grandes estrellas que encabezarán los anuncios de la final del Mundial que las selecciones de Argentina y España disputarán el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Miami, se conocieron mucho antes que uno se convirtiera en el mejor futbolista de la historia e incluso antes que el otro siquiera pudiera tener conciencia para recordarlo.

En 2007, el futbolista argentino que ya brillaba en Barcelona y venía de disputar su primera Copa del Mundo el año anterior, fue convocado por el diario Sport para participar de una campaña benéfica en colaboración con UNICEF y Fundación Barcelona, que consistía en la realización de un calendario fotográfico para 2008, que sería vendido para recaudar fondos destinados a proyectos infantiles.

A Messi le tocó posar bañando a un bebé, de no más de seis meses, que no era otro que Lamine Yamal, quien también surgiría de La Masía con pronósticos de crack y haría su debut en el primer equipo culé con apenas 15 años en abril de 2023, con el argentino ya coronado campeón del mundo en Qatar y próximo a dejar PSG para jugar en el Inter Miami de la MLS.

No fue hasta 2024 que la foto tomó auténtica notoriedad, cuando el padre de la joya española publicó en su cuenta de Instagram una de las fotos de aquella sesión, en la que también se ve a la madre de Lamine, para acompañarla de la frase “el comienzo de dos leyendas”.

Ahora, Lionel Messi y Lamine Yamal se verán las caras por primera vez en la final del Mundial, dando lugar a un reencuentro que tuvo que esperar casi dos décadas. Y quien le dio significado al círculo que se cerrará en el MetLife Stadium de New Jersey fue Joan Monfort, el fotógrafo encargado de capturar la imagen icónica.

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“Es muy fuerte todo esto. Yo no soy una persona excesivamente creyente, pero creo que aquí hay algo que se nos escapa a todos. Messi siempre ha sido un chico muy introvertido, de pocas palabras, que se expresa en el campo. No fue una foto fácil de hacer, porque al final estás retratando a un bebé con un desconocido. Y necesitás que la imagen transmita esa química. La madre de Lamine ayudó mucho y todo fue cómo tenía que ir. Creo que fue el primer bebé que Messi sostuvo en sus brazos”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

📸 El fotógrafo de la imagen viral de Lionel Messi con Lamine Yamal contó en detalle ese momento: "Creo que fue el primer bebé que tuvo en brazos".@edufeiok



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Y agregó: “Un compañero mío la llamó serendipia. Yo no conocía esa palabra, que quiere decir tesoro no buscado. Recuerdo que buscaban niños con una cierta problemática social y da la casualidad que en la foto que le tocó a Messi aparece un bebé llamado Yamil y que ahora se ha convertido en un futuro heredero de Messi, si es que puede haber un heredero de Messi”.

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Yamal quería Argentina en la final del Mundial

Ya desde antes que la Selección de España consumara la clasificación a la final del Mundial, gracias a su victoria 2-0 sobre Francia, Lamine Yamal había dejado claro que quería a la Selección Argentina en ese partido, por lo que representaría para él poder jugar un partido ante Lionel Messi y porque también sería la oportunidad perfecta de saldar la deuda que quedó con la cancelación de La Finalissima que iba a enfrentarlos como respectivos campeones de UEFA y CONMEBOL.

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