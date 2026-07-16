Cuántas finales del Mundo jugó Argentina: el historial completo de la Selección

Este domingo, la Albiceleste jugará nuevamente el último partido del certamen con el trofeo como premio mayor. Sus antecedentes.

El extraordinario camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 lo vuelve a depositar en una final. Tras dejar en el camino a Inglaterra en la semifinal con otra remontada, el equipo de Lionel Scaloni se ganó el derecho de ir por la cuarta estrella para su escudo.

El duelo decisivo ante España en el MetLife Stadium no será una final más: se trata de la séptima final de la Copa del Mundo que disputará la Albiceleste, siendo la segunda vez en su rica historia que puede hacerlo en dos oportunidades consecutivas

El historial es sumamente equilibrado: hasta el momento registra tres victorias y tres derrotas. Ahora, la Albiceleste buscará romper la paridad para inclinar la balanza a su favor. A continuación, un repaso de cada mano a mano que la Selección jugó con el trofeo máximo en juego.

Uruguay 1930

La primera Copa del Mundo de la historia tuvo a la Argentina como uno de sus grandes animadores. Tras una campaña sólida en la que goleó a Estados Unidos en semifinales, la Selección se midió ante el anfitrión, Uruguay, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Aquel encuentro quedó grabado por la particularidad de que se jugó un tiempo con la pelota de cada país. Argentina se fue al descanso ganando 2-1 con goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile, pero en el complemento los locales lo dieron vuelta para terminar llevándose la final por 4-2. En 2030, se celebrará el centenario del certamen.

Argentina 1978

Tuvieron que pasar 48 años para que la Selección volviera a tener la oportunidad de coronarse. En un contexto social complejo y con la localía a su favor, el equipo dirigido por César Luis Menotti fue protagonista del torneo con figuras como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella y Mario Alberto Kempes.

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La gran final fue en el Estadio Monumental ante Países Bajos. Kempes abrió el marcador, pero los europeos empataron cerca del final y mandaron el partido al suplementario. En la prórroga, el propio Matador y Daniel Bertoni sellaron el 3-1 definitivo que desató el primer grito de campeón del mundo en el país.

México 1986

La edición de México 1986 fue el escenario de una de las actuaciones individuales más importantes de la historia de los Mundiales. Con Carlos Salvador Bilardo en el banco de suplentes y Diego Armando Maradona en su mejor versión, la Albiceleste llegó a su tercera final para medirse frente a Alemania Federal en el Estadio Azteca.

Argentina dominaba el trámite con comodidad gracias a los tantos de José Luis “Tata” Brown y Jorge Valdano, pero los alemanes reaccionaron con dos ráfagas e igualaron el encuentro 2-2. A pocos minutos del final, una habilitación genial de Diego dejó a Jorge Burruchaga mano a mano para marcar el 3-2 definitivo, bordando la inolvidable segunda estrella.

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Maradona, la gran figura de México 1986. (Foto: Getty Images)

Italia 1990

Cuatro años más tarde de la gloria en México, el destino volvió a cruzar a los mismos protagonistas en el Estadio Olímpico de Roma. Una Argentina diezmada por lesiones, suspensiones y con un Maradona arrastrando un tobillo destrozado, alcanzó la final con un Sergio Goycochea determinante en los penales.

La ilusión del equipo de Bilardo se derrumbó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Edgardo Codesal sancionó un polémico penal que Andreas Brehme cambió por gol.

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Brasil 2014

La sequía de finales se prolongó por 24 años hasta Brasil 2014, con un Lionel Messi consagrado como el mejor jugador del planeta y llevando la cinta de capitán. Argentina fue de menor a mayor y volvió a encontrarse en la final con Alemania, que venía de propinarle una goleada histórica al combinado local.

En el mítico Maracaná, los de Alejandro Sabella jugaron su mejor partido y tuvieron chances paraponerse en ventaja. Tras el 0-0 en los 90′, todo se fue al alargue, donde un gol de Mario Götze sentenció el 1-0 que postergó el gran sueño de Leo y toda una generación.

Qatar 2022

La obtención de la tercera estrella llegó ocho años después de la frustración en Río de Janeiro. El equipo de Lionel Scaloni chocó con la vigente campeona Francia y la pasó por arriba durante 80 minutos con goles de Leo y Ángel Di María. Sin embargo, una ráfaga de Kylian Mbappé estiró el partido al suplementario.

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El drama continuó en la prórroga con un gol más de Messi y otro de Mbappé para sellar un infartante 3-3. En la tanda de penales, la figura de Emiliano Martínez y la precisión de los pateadores argentinos decretaron el triunfo por 4-2, consagrando a Messi con el único título que le faltaba.