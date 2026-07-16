La polémica acción de Declan Rice contra Messi que el VAR ignoró: pudo haber sido expulsado por la “Ley Prestianni”

El mediocampista inglés fue captado cubriéndose la boca mientras hablaba con Lionel Messi durante la semifinal, aunque no fue advertido por la terna arbitral

El partido entre Argentina e Inglaterra tuvo todos los ingredientes de una semifinal de un Mundial. Goles, una remontada, roces, discusiones y la tensión lógica de un cruce con tanta historia. Sin embargo, entre todas las acciones que dejó el encuentro, hubo una escena que pasó completamente desapercibida durante el desarrollo y que, debido a la Ley Vinicius, podría haber dejado a los ingleses con un jugador menos.

La secuencia ocurrió durante el primer cuarto de hora del encuentro. Lionel Messi intentó escapar de la marca de Elliot Anderson y Harry Kane en la mitad de la cancha, pero el mediocampista del Newcastle lo sujetó desde el hombro. El capitán reclamó infracción, aunque el árbitro dejó seguir la jugada. Cuando el juego finalmente se detuvo, Leo fue a protestar por la acción y fue allí cuando se produjo un pequeño tumulto que rápidamente dejó a Declan Rice en el centro de la escena por taparse la boca al hablar.

Antes de dirigirse a Messi, el volante del Arsenal fue captado por las cámaras de Tyc Sports cubriéndose el rostro con la mano mientras conversaba con Enzo Fernández. Instantes después, repitió exactamente el mismo gesto frente al capitán argentino para decirle unas palabras. Messi no respondió, simplemente afirmó con la cabeza y luego intercambió algunas palabras con Jude Bellingham. Sin embargo, ni los futbolistas argentinos elevaron un reclamo por esa situación ni el VAR intervino para revisar la acción.

Nobody is crying about Declan Rice not been sent off for covering his mouth while talking to Messi, what can we say he’s not Argentinian 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/xqiFrvAmWw — goodkid.khalis 🇦🇷 🇪🇸 (@Goodkid_khalis) July 16, 2026

La escena recién tomó repercusión una vez finalizado el encuentro, pero logró que que varios hinchas protesten la no implementación de la denominada “Ley Prestianni”, aquella modificación reglamentaria en la que el VAR invita al árbitro a revisar este tipo de acciones con el fin de combatir insultos, expresiones discriminatorias o agresiones verbales encubiertas.

De hecho, el Mundial ya había tenido un antecedente directo cuando el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado frente a Turquía después de taparse la boca mientras discutía con un rival, convirtiéndose en el primer futbolistas sancionado bajo esta nueva interpretación reglamentaria. En ese partido, la acción fue revisada por el VAR luego de que los jugadores turcos se den cuenta de la situación y comenzaran a protestar efusivamente por la expulsión del paraguayo.

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En Atlanta, en cambio, la acción de Rice pasó completamente inadvertida. El partido continuó sin interrupciones, Argentina terminó remontándolo y consiguió el pasaje a la final. Pero, con las imágenes ya revisadas, quedó instalada una de esas curiosidades que solo aparecen después del pitazo final.