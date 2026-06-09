La Inteligencia Artificial le recomendó a Scaloni quién debe reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial

La IA analizó la situación de la Albiceleste y arriesgó el nombre que integrará la nómina en lugar del defensor central.

Horas de incertidumbre y definición son las que atraviesa la Selección Argentina. A una semana del debut ante Argelia en el Mundial y mientras ultima detalles , Lionel Scaloni tiene la mente puesta en definir al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de convocados, quien sería anunciado en las próximas horas.

En la cuenta regresiva del anuncio, resulta inevitable que la previa se vea cargada de especulaciones y debates. Y quien también se animó a dar su pronóstico fue la Inteligencia Artificial, que realizó una predicción sobre el nombre que se terminará sumando a la delegación albiceleste. Para ello, tuvo en cuenta los otros 25 jugadores convocados por Scaloni, que algunos se encuentran entre algodones o recuperándose de diferentes lesiones y el modus operandi al que suele apelar el DT en sus convocatorias.

La recomendación de la IA a Scaloni

Según el análisis realizado por el sistema, el oriundo de Pujato sorprendió al recomendar tres nombres que, a priori, el oriundo de Pujato no tiene entre sus principales opciones. Apostando por piernas jóvenes, arriesgó: “Mi opción ideal es Alan Varela por su espectacular presente en Europa, primer pase y el quite necesario para darle frescura al mediocampo”.

Y manteniéndose en una línea similar, la bala plata se la dio a nada menos que otro ex Boca. “Luego iría por Ezequiel ‘Equi’ Fernández, la alternativa de dinámica pura e intensidad ideal para romper líneas en los segundos tiempos”, argumentó. Pese a nunca haber debutado en la Mayor, ambos jugadores podrían ser convocados dado que integraron la prelista mundialista.

Alan Varela es la opción principal de la IA para reemplazar a Balerdi (Getty Images).

Sin embargo, agregó que “si Scaloni decide reemplazar a un defensor por otro defensor”, el nombre elegido debería ser “Marcos Senesi, con el fin de que aporte juego aéreo y el perfil zurdo pueda cubrir la zaga central lo convierten en la variante conservadora”.

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De todas formas, la Inteligencia Artificial reconoció que las probabilidades de que sus recomendaciones se convierta en realidad son bajas. “El DT no va a inventar nada raro a días del debut“, explicó. Por eso, anunció que que el elegido por Scaloni será Guido Rodríguez.

Guido Rodríguez es la opción que, según la IA, Scaloni convocará en lugar de Balerdi (Getty).

“Sabe lo que es ser campeón del mundo, no le va a pesar, conoce el grupo y te rinde defensivamente. Permite asegurar el vestuario y tener un rueda de auxilio probada en mil batallas.“, enumeró la IA sobre las razones que lo llevaron a confiar en el ingreso del volante de Valencia.

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“A esta altura del partido, ante la emergencia, Scaloni siempre prefiere viejo conocido que pibe por conocer“, concluyó la IA al ponerse en la mente del entrenador y anticipar lo que sería una modificación en diferentes posiciones del campo.

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