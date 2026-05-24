El mediocampista del Valencia fue clave en la victoria sobre el Culé en Mestalla. ¿Se mete en la lista de la Selección Argentina?

En pocas horas la AFA difundirá en sus canales oficiales la nómina de jugadores convocados, confeccionada por el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, para la cual se basará en la prelista de 55 integrantes publicada hace días.

Y entre los nombres que asomaron como una opción y que podrían ser una sorpresa a disposición del mediocampo se encuentra Guido Rodríguez, quien apenas jugó un partido oficial con la Albiceleste después de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue ante Perú por la fase de grupos de la Copa America de Estados Unidos 2024. Luego, solo apareció en la convocatoria de septiembre del 2024 para los encuentros con Chile y Colombia, pero no sumó minutos.

Por eso, se presuponía que estaba prácticamente descartado para el Mundial. Es que en los primeros seis meses de la temporada solo acumuló 8 presencias con el West Ham United. De ahí su decisión de regresar a LaLiga de España (en donde anteriormente vistió la camiseta del Real Betis) para recuperar su protagonismo y al mismo tiempo aumentar sus chances para el Mundial.

Y lo cierto es que en términos de visibilidad y de continuidad, Guido Rodríguez acertó con la transferencia, porque acumuló 17 partidos entre el campeonato de la primera división de España y la Copa del Rey. Incluso, en la última jornada frente al Barcelona fue clave para lo que fue victoria del conjunto ché por 3 a 1 en Mestalla.

El ex River y Defensa y Justicia fue uno de los puntos más altos del equipo que comanda Carlos Corberán y además anotó el tercer tanto que sirvió para sellar el triunfo. Y es más, Guido hasta recibió un guiño del propio Valencia que publicó un video en sus redes sociales en el que se lo ve que sale jugando ante la marca de Robert Lewandowski, Dani Olmo y Marc Bernal.

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Los mediocampistas que llevará Lionel Scaloni a la Copa del Mundo

Hasta entonces, lo que se sabe es que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes van seguro a la Copa del Mundo 2026. Luego, Exequiel Palacios y Valentín Barco es probable que vayan, mientras que Máximo Perrone, Gio Lo Celso y Emiliano Buendía pelean por un lugar. Por su parte, Guido Rodríguez, aparece por detrás de los últimos mencionados.

En síntesis