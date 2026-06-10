Los 2 motivos por los que Guido Rodríguez asoma como una opción para reemplazar a Leonardo Balerdi

El futbolista del Valencia repuntó sus posibilidades para meterse en la lista de 26 de la Selección Argentina.

Pasado el encuentro con Islandia, el último ensayo de la Selección Argentina antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Lionel Scaloni tendrá que tomar una decisión importante. Debe seleccionar al reemplazante de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado luego de sufrir un desgarro el pasado viernes 5 de junio.

Al respecto, el entrenador del combinado nacional dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama, que se tomará entre 24 y 48 horas para dar a conocer su determinación, para la cual el cuerpo técnico debate entre dos opciones.

Una de ellas es Guido Rodríguez (la otra sería Nicolás Capaldo), quien fue convocado por última vez en la Selección Argentina para los partidos con Chile y Colombia por las Eliminatorias que se llevaron a cabo bajo el marco de la fecha FIFA de septiembre del 2024. Sin embargo, no sumó minutos, por lo que su último registro vistiendo la camiseta celeste y blanca dentro del campo de juego data del 29 de junio del mismo año contra Perú en la Copa América de Estados Unidos.

El ex River y Real Betis, entre otros, había desaparecido de la órbita de la Scaloneta al no tener continuidad en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, en donde en un año y medio tan solo acumuló 1457 minutos (es decir, poco más de 16 partidos completos) repartidos en 32 compromisos.

Guido Rodríguez, una de las opciones de Lionel Scaloni para suplantar a Leonardo Balerdi en la lista de 26. Getty Images

Por eso, decidió pegar la vuelta a LaLiga de España a principios de este año, pero para incorporarse al Valencia. Y la realidad es que fue un movimiento acertado, porque en poco más de 3 meses jugó 16 encuentros por el campeonato local y uno por la Copa del Rey, cifras que le permitieron meterse en la prelista de 55 futbolistas de Argentina para el Mundial 2026.

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Y ahora, asoma como una solución para ocupar el puesto que dejó vacante Leonardo Balerdi por dos motivos principales. El primero es su polifuncionalidad. Guido Rodríguez puede jugar tanto de mediocampista central como de pivote o de defensor central de ser necesario. Y el segundo, que tambien tiene que ver con su rol dentro de la cancha, es que Leandro Paredes es posible que no llegue en óptimas condiciones físicas al debut con Argelia.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina retornó a su concentración de Kansas City tras derrotar a Islandia en Alabama. A partir de este miércoles 10 de junio entrenará con la mente puesta en Argelia, su contrincante para el estreno en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.