El Atlético de Madrid no dejó pasar la oportunidad para destacar a los jugadores argentinos de su plantel que disputaron la Final de la Copa del Mundo 2026.

Si había un club que tenía notoria presencia en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que disputaron este domingo 19 de julio la Selección Argentina y su similar de España en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, ese era el Atlético de Madrid.

Es que en total aportó 10 futbolistas al encuentro decisivo. Por un lado, los españoles Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo. Y por el otro, Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Nico González y Thiago Almada.

Al respecto, el Atlético de Madrid sacó chapa en sus cuentas de redes sociales, primero para resaltar la presencia en el combinado que terminó siendo campeón de mundo y después con el aporte que le hizo a ambos finalistas al cederles sus jugadores.

”ESPAÑA ES 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎. Álex Baena. Marcos Llorente. Marc Pubill. Alejandro Grimaldo. Sois historia del Atlético de Madrid y del fútbol español”, se puede leer en una de las publicaciones que realizó el Atlético de Madrid en sus cuentas de redes sociales, post consagración de la Roja a aproximadamente 12 kilómetros de Manhattan.

ESPAÑA ES 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎 ⭐️⭐️



Álex Baena.

Marcos Llorente.

Marc Pubill.

Alejandro Grimaldo.



Sois historia del Atlético de Madrid y del fútbol español 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/tns9R6KtRq — Atlético de Madrid (@Atleti) July 19, 2026

Asimismo, el Colchonero, para destacar a los jugadores albicelestes, agregó: ”También expresamos nuestro reconocimiento y enhorabuena por el camino recorrido a nuestros internacionales argentinos: Giuliano Simeone, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Nico Gonzalez y Thiago Almada. ¡Gran torneo!”

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La incertidumbre del futuro de Julián Alvarez

Durante el Mundial en España se habló bastante del futuro de Julián Alvarez. Es que el propio jugador reconoció que, para él, lo mejor es una transferencia y además comentó que quiere cumplir su sueño, dando a entender que pretende vestir los colores del FC Barcelona.

No obstante, la dirigencia del Colchonero se puso firme en las conversaciones con el Barça. En concreto, el Atleti aclaró que solo se desprenderá de la Araña si hacen un ofrecimiento que iguale la cláusula de rescisión.

En síntesis

10 futbolistas aportó el Atlético de Madrid a la Final del Mundial 2026.

aportó el Atlético de Madrid a la Final del Mundial 2026. Cuatro españoles y seis argentinos representaron al club en el partido decisivo.

representaron al club en el partido decisivo. Julián Alvarez busca ser transferido, pero el Atlético exige su cláusula de rescisión.