El Dibu tiene inmovilizada la zona que se lastimó en la previa de la Final de la Europa League.

Emiliano Martínez es uno de los 10 jugadores lesionados de la lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En su caso se trata de una luxación en el dedo anular de su mano derecha, la cual la sufrió a minutos de disputar la final de la Europa League con el Aston Villa ante el Friburgo el pasado 20 de mayo.

Y si bien, conociendo al Dibu, es imposible que una molestia de esas características lo haga claudicar frente a lo que será su segunda participación en un Mundial, este domingo se filtró una imagen que hace ver que, cuanto menos, exhibe una dolencia que amerita un seguimiento especial para que llegue en las mejores condiciones posibles al choque con Argelia del próximo 16 de junio.

Fue Licha Martínez el que hizo un posteo en sus cuentas de redes sociales en el que se lo ve sentado al lado del arquero de la Selección Argentina en un vuelo privado que los trasladará del Reino Unido directo a la ciudad de Kansas, en donde se añadirán desde este mismo 31 de mayo al resto de los integrantes del elenco comandado por Lionel Scaloni.

En esa foto se puede ver como el Dibu tiene un vendaje bastante prominente en su mano derecha para inmovilizar la zona que lo tuvo a maltraer en los últimos días, un factor que sin lugar a dudas lo limitará durante los entrenamientos que se llevarán a cabo en las próximas dos semanas.

Dibu Martínez descartado para los amistosos con Honduras e Islandia

Ya lo avisó Lionel Scaloni en el raid de entrevistas que dio antes de subirse al avión para empender rumbo a los Estados Unidos. Aquellos que llegaron con algún percance físico no participarán de los amistosos frente a Honduras (6/6) e Islandia (9/6), por el simple hecho de que no quieren asumir riesgos a tan pocos días del estreno en la Copa del Mundo.

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Esta decisión no solo corre para el Dibu Martínez, sino también para: Cuti Romero (esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha), Gonzalo Montiel (desgarro), Nahuel Molina (desgarro), Leandro Paredes (desgarro), Nicolás González (desgarro), Nicolás Paz (microfractura en la rodilla derecha), Thiago Almada (molestia muscular), Lionel Messi (fatiga muscular) y Julián Alvarez (esguince en el tobillo derecho).