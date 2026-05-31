El defensor se está recuperando favorablemente de su esguince de rodilla, por lo que no se descarta que pueda estar contra Argelia el próximo 16 de junio.

El pasado 12 de abril toda Argentina (y particularmente Lionel Scaloni) se agarró la cabeza al ver como el Cuti Romero, al recibir un empujón desde atrás de Brian Brobbey en el partido del Tottenham frente al Sunderland, chocaba contra su compañero, el arquero Antonín Kinský, y sufría un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha.

Claro, en ese momento no se sabía el diagnóstico, por lo que se temió un cuadro mucho peor por el movimiento antinatural que tuvo la articulación producto del impacto. Con lo cual, hasta que no llegaron los resultados del departamento médico de los Spurs, había ciertas dudas respecto a su presencia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, el susto duró apenas unas horas. Ya con los resultados en las manos de Lionel Scaloni y sus colaboradores (le dictaminaron entre 5 y 8 semanas de inactividad), las cuentas daban para que el Cuti Romero pudiera ser incluido en la lista de convocados, pero con el foco puesto principalmente en su rehabilitación.

Y lo cierto es que conforme fueron pasando las semanas su tratamiento avanzó hacia la dirección que anhelaba el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Tanto es así, que este lunes primero de junio, a 15 días del debut con Argelia en Kansas City, el defensor podrá realizar algunos movimientos con sus compañeros. Y en caso de que no sienta ningún rasgo de su lesión, durante la semana aumentará paulatinamente la intensidad.

Este lunes Cristian Romero entrenará con el resto del grupo. Su recuperación avanza favorablemente.



Aunque no jugará los amistosos, ven con chances de que esté vs. Argelia en el debut de la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/enccJ0SF0i — Germán Carrara (@GermanCarrara) May 30, 2026

Con este nuevo panorama, no se descarta que Cristian Romero, si responde bien en las próximas dos semanas, diga presente en el debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial 2026, aunque Leonardo Balerdi asoma como una opción para ocupar el puesto, con el fin de brindar al Cuti algunos días más de margen de ser necesario.

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Eso sí, para evitar riesgos, ya está decidido que el ex Belgrano (así como el resto de jugadores que arrastran alguna molestia física, como por ejemplo Julián Alvarez y Lionel Messi) no esté ni contra Honduras ni contra Islandia, los amistosos programados por la AFA para el sábado 6 y martes 9.

El cronograma de Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina debutará en la Copa del Mundo 2026 ante Argelia en Kansas City el próximo martes 16 de junio. Luego se trasladará a Dallas, en donde primero se enfrentará a Austria el lunes 22 y a Jordania el sábado 27.

En síntesis

Cristian Romero se recupera de un esguince de rodilla sufrido el 12 de abril .

se recupera de un sufrido el . El debut de Argentina contra Argelia será el 16 de junio en Kansas City .

contra será el en . El defensor no jugará los amistosos ante Honduras el sábado 6 e Islandia el martes 9.