Los hinchas de la Selección Argentina hicieron tendencia a Lautaro Martínez tras su gol ante Inglaterra: “Sigan hablando”

Los hinchas reaccionaron en las redes sociales tras lo que fue el partido entre Argentina e Inglaterra, y convirtieron en tendencia al autor del segundo tanto.

Argentina se metió en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con los agónicos goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para derrotar a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium y ahora tendrá que enfrentar a España.

Fue un partido muy complicado, y cuando los hinchas criticaban a Lionel Scaloni por los cambios que realizó en el complemento, sobre todo ante la salida de Leandro Paredes, que era de los mejores del mediocampo, el entrenador dejó bien en claro que estaba en lo cierto.

Uno de los ingresos fue el del Toro Martínez, que marcó su tercer gol en la actual competencia y selló el pasaje de la Albiceleste a la definición frente a los dirigidos por Luis de la Fuente. Luego de varias críticas que recibió, principalmente por su actuación en Qatar 2022 y en lo que fueron los partidos contra Argelia y Austria, el bahiense se transformó en tendencia a nivel nacional.

Los hinchas argentinos llenaron las redes sociales con comentarios, fotos y videos del surgido en las inferiores de Racing para celebrar el gol que anotó, donde la mayoría de ellos destacaron que es el futbolista destinado a realizar los goles importantes. Incluso, hubo varios que también le dedicaron la gesta a los detractores.

El gol de Lautaro Martínez ante Inglaterra

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Las estadísticas de Lautaro Martínez vs. Inglaterra

Goles: 1

Goles esperados (xG): 0.71

Asistencias: 0

Tiros totales: 1

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.99

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 0

Toques: 2

Toques fallidos: 1

Regates (completados): 0 (0)

Posesión perdida: 1

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 0/0

Contribuciones defensivas: 0

Entradas (ganadas): 0 (0)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Duelos en el suelo (ganados): 0 (0)

Regateado: 0

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Los comentarios de los hinchas de la Selección Argentina