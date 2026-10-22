Los posibles reemplazantes de Dibu Martínez en la Selección Argentina luego de su dura lesión

El arquero debió ser operado luego de un golpazo en Chelsea y hay cuatro nombres en órbita para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina tiene dos grandes dificultades para la doble fecha FIFA que se viene, frente a Uruguay y Costa Rica. Una es Lautaro Martínez, lesionado. Y el otro caso tiene que ver con el Dibu Martínez, que tampoco va a estar porque padeció una lesión por demás llamativa en uno de los partidos más recientes de Chelsea.

Al arquero argentino lo vimos sufrir un golpazo en la mandíbula. Fue un susto realmente grande, como consecuencia de un choque con Jarrad Branthwaite, defensor de Everton. El marplatense debió ser operado y se perderá varias semanas de actividad, aunque todavía no hay un plazo confirmado por el combinado londinense.

Por lo pronto, va a ser baja en los dos partidos de la Selección Argentina y ahí hay varias posibilidades que Lionel Scaloni ya va barajando. Una es la obvia, Gerónimo Rulli, arquero que actualmente está en Manchester City, aunque siendo suplente y sin sumar minutos. No sorprendería que sea la primera opción para los próximos cotejos de La Albiceleste.

Paralelamente, también está Juan Musso, arquero actualmente suplente en Atlético de Madrid, donde disputó su último partido en mayo. O sea, hay que remontarse muchísimo tiempo atrás y encima no fue un día positivo, ya que recibió cinco goles por parte de Villarreal. Una verdadera pena porque es un arquero que el semestre pasado rindió muy bien.

A su vez, Walter Benítez también es suplente. Está pasando por un momento con altibajos en Crystal Palace, ya que alternó buenos rendimientos con actuaciones bastante flojas. Inclusive, viene de recibir tres goles contra Olympique de Lyon y cinco tantos frente a Brighton, en uno de los peores partidos que le hemos visto en los últimos tiempos.

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La otra opción que aparece en escena es un arquero juvenil y es Santiago Beltrán, el único de los cuatro que está teniendo rodaje continuamente. Viene rindiendo muy bien en los últimos partidos, con mucho reflejo, mucha calidad y mostrando su potencial. Ha tenido altibajos en el medio, pero ya es considerado en la Selección Argentina como una de las alternativas de cara a lo que se viene.

Hasta ahí, los únicos arqueros tenidos en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Scaloni. Que aparezca otra opción sería realmente raro, salvo como sparring, que es algo que ha pasado. Pero, de momento, de los mencionados sale la alternativa para Dibu Martínez en los amistosos contra Uruguay y Costa Rica.