Se sorteó el Mundial Sub 17 de Qatar 2026: los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos y cuándo se juega

A poco más de cinco meses para el inicio del Mundial de Qatar Sub 17, que contará con la participación de 48 selecciones, FIFA realizó el sorteo para conocer la distribución de la fase de grupos del certamen que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.
La Selección Argentina, comandada por Diego Placente, formará parte del Grupo C, en el que se enfrentará a la Selección de Australia, Dinamarca y el segundo clasificado de África (CAF 2) por un lugar en los 16avos de final, instancia en la que quedó eliminada en 2025 tras perder por penales con México.
El equipo proveniente de África se conocerá en los próximos días, debido a que se está disputando la Copa Africana de Naciones Sub 17 en Marruecos. De allí saldrán los dos clasificados que faltan por conocerse en este certamen. Cabe destacar que los jugadores de este torneo son nacidos a partir del 1° de enero de 2009.
El estreno será el 19 de noviembre, cuando se enfrente a Australia por la primera fecha del grupo. Luego, seguirá su camino frente a CAF 2 el 22 del mismo mes y cerrará su participación frente a Dinamarca el 25 de noviembre, con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia.
Los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar
- Grupo A: Qatar, Egipto, Panamá, Grecia.
- Grupo B: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia, CAF 1.
- Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, CAF 2.
- Grupo D: Francia, Arabia Saudita, Haití, Uruguay.
- Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil, Jamaica.
- Grupo F: Senegal, Croacia, Tayikistán, Cuba.
- Grupo G: Mali, Bélgica, Nueva Zelanda, Vietnam.
- Grupo H: España, Marruecos, Fiyi, China.
- Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica, Tanzania.
- Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro, Argelia.
- Grupo K: México, Venezuela, Camerún, Rumania.
- Grupo L: Japón, Colombia, Honduras, Serbia.
Datos claves
Gerardo Salorio contó el enorme gesto que tuvo Lionel Messi con los empleados de la AFA post Qatar 2022
- El Mundial Sub 17 de Qatar se disputará desde el 19 de noviembre hasta diciembre.
- La Selección Argentina de Diego Placente integra el Grupo C con Australia, Dinamarca y CAF 2.
- El torneo contará con 48 selecciones conformadas por jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2009.