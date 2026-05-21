Se sorteó el Mundial Sub 17 de Qatar 2026: los rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos y cuándo se juega

El elenco comandado por Diego Placente ya tiene sus rivales y fixture confirmado para el certamen que se disputará en Qatar.

A poco más de cinco meses para el inicio del Mundial de Qatar Sub 17, que contará con la participación de 48 selecciones, FIFA realizó el sorteo para conocer la distribución de la fase de grupos del certamen que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

La Selección Argentina, comandada por Diego Placente, formará parte del Grupo C, en el que se enfrentará a la Selección de Australia, Dinamarca y el segundo clasificado de África (CAF 2) por un lugar en los 16avos de final, instancia en la que quedó eliminada en 2025 tras perder por penales con México.

El equipo proveniente de África se conocerá en los próximos días, debido a que se está disputando la Copa Africana de Naciones Sub 17 en Marruecos. De allí saldrán los dos clasificados que faltan por conocerse en este certamen. Cabe destacar que los jugadores de este torneo son nacidos a partir del 1° de enero de 2009.

El estreno será el 19 de noviembre, cuando se enfrente a Australia por la primera fecha del grupo. Luego, seguirá su camino frente a CAF 2 el 22 del mismo mes y cerrará su participación frente a Dinamarca el 25 de noviembre, con el objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

Los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar

Grupo A : Qatar, Egipto, Panamá, Grecia.

: Qatar, Egipto, Panamá, Grecia. Grupo B : Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia, CAF 1.

: Corea del Sur, Ecuador, Nueva Caledonia, CAF 1. Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, CAF 2.

Argentina, Australia, Dinamarca, CAF 2. Grupo D: Francia, Arabia Saudita, Haití, Uruguay.

Francia, Arabia Saudita, Haití, Uruguay. Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil, Jamaica.

Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil, Jamaica. Grupo F : Senegal, Croacia, Tayikistán, Cuba.

: Senegal, Croacia, Tayikistán, Cuba. Grupo G : Mali, Bélgica, Nueva Zelanda, Vietnam.

: Mali, Bélgica, Nueva Zelanda, Vietnam. Grupo H: España, Marruecos, Fiyi, China.

España, Marruecos, Fiyi, China. Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica, Tanzania.

Brasil, Irlanda, Costa Rica, Tanzania. Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro, Argelia.

Estados Unidos, Chile, Montenegro, Argelia. Grupo K : México, Venezuela, Camerún, Rumania.

: México, Venezuela, Camerún, Rumania. Grupo L: Japón, Colombia, Honduras, Serbia.

Datos claves

El Mundial Sub 17 de Qatar se disputará desde el 19 de noviembre hasta diciembre.

de Qatar se disputará desde el hasta diciembre. La Selección Argentina de Diego Placente integra el Grupo C con Australia, Dinamarca y CAF 2.

de integra el Grupo C con Australia, Dinamarca y CAF 2. El torneo contará con 48 selecciones conformadas por jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2009.