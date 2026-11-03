Nueva era en la Selección Argentina: sin Messi y con joyas impensadas, las sorpresas de la lista de Scaloni

Se dio a conocer la convocatoria para los duelos ante Uruguay y Costa Rica. Ya sin Lionel Messi y con las ausencias de apellidos históricos como De Paul y Paredes, la lista marca el inicio de una renovación. Repasamos el presente de las grandes novedades: Aaron Anselmino, Mariano Troilo, Perrone y más.

Salió la convocatoria de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica y, como no podía ser de otra manera, trajo mucha tela para cortar. Estamos ante el inicio de un nuevo proceso: una renovación que dejó atrás a Lionel Messi y en la que brillan por su ausencia pilares fundamentales del ciclo más ganador.

Leandro Paredes y Nahuel Molina no están por sanción, pero las grandes sorpresas pasan por las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Aunque hay quienes creen que De Paul podría tener un regreso esporádico, lo cierto es que la lista actual huele a cambio generacional puro y duro.

A continuación, repasamos las caras nuevas y el presente de aquellos jugadores que capaz no seguís todos los fines de semana, pero que ya piden pista en la Mayor.

Anselmino y Troilo: el futuro de la zaga central

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Aaron Anselmino. La joya surgida en Boca Predio tuvo un camino turbulento en Europa. Tras no sumar minutos en el Chelsea, fue cedido al Borussia Dortmund, donde le estaba yendo muy bien en un fútbol que históricamente es hostil para los argentinos.

Su rendimiento fue tan alto que el club alemán quiso comprarlo, lo que obligó al Chelsea a cortar el préstamo, provocando que el defensor volviera llorando y sin ganas de irse de Alemania. Hoy, tras una cesión al Racing de Estrasburgo donde sufrió una lesión, se encuentra recuperándose. Pese a su fragilidad física, tiene un talento brutal y una calidad notoria que justifican su llamado.

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Por otro lado, asoma Mariano Troilo. El defensor está calcando el recorrido del Cuti Romero: formación en Belgrano de Córdoba y salto al fútbol italiano para foguearse en un equipo de menor calibre. Actualmente en el Parma (como Cuti lo hizo en Genoa), Troilo brilla en una defensa floja, destacándose por sus despejes, recuperaciones y ese primer pase filtrado hacia adelante que caracteriza a centrales como Lisandro Martínez o Marcos Senesi.

Perrone y Equi Fernández, los dueños del medio

En la mitad de la cancha, la Selección se nutre de volantes con muchísimo presente. Maxi Perrone está deslumbrando en el mediocampo del Como de Cesc Fàbregas. El equipo no solo juega Champions League y pelea entre los líderes de la Serie A, sino que Perrone es una pieza polifuncional, líder y completa, compartiendo eje con Nico Paz y sin descuidar las tareas defensivas.

Junto a él, aparece Equi Fernández. Tras un paso por el fútbol árabe que le hizo perder algo de tiempo en el radar, el ex Boca reflotó su carrera al llegar al Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Allí comparte equipo con Facundo Medina y, en un conjunto que sufre físicamente, Equi es el cerebro que organiza la mitad de la cancha. Mantiene intacta su efectividad, su buen pase y un repertorio de envíos largos de primer nivel.

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Santi Castro: el “nuevo Lautaro” que pide pista

Para cerrar la lista de novedades, en ataque destaca Santi Castro. El ex goleador de Vélez sigue evolucionando a pasos agigantados en Italia, a tal punto que muchos ya lo apodan el “nuevo Lautaro Martínez”. Tras mostrar su mejor versión en Bologna, hoy se encuentra en la Roma bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini.

Aunque le toca asumir un rol como suplente del imparable Donyell Malen, Castro aprovecha cada segundo. En sus últimas apariciones demostró ser decisivo: el fin de semana pasado y contra el Napoli entró media hora y metió asistencias claves para decorar goleadas o sentenciar partidos. Su enorme calidad técnica y su capacidad para influir en pocos minutos lo convierten en un delantero a seguir muy de cerca en esta fecha FIFA.