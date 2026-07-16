Michael Owen tras la eliminación de Inglaterra: ”Somos un equipo mejor que Argentina”

El exdelantero de los Tres Leones hizo su descargo tras la derrota que sufrieron ante la Selección Argentina en la Semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este miércoles 15 de julio en el Estadio de Atlanta. Y si bien se hizo con el pasaje a la Final de este domingo, comenzó perdiendo ante el combinado británico por el tanto marcado por Anthony Gordon a los 10 minutos del complemento.

Por eso, tal vez, el sinsabor de los ingleses es aún mayor, puesto que no supieron cómo sostener la ventaja. Con la diferencia de su parte, se replegó ante los avances de la Albiceleste que primero consiguió la igualdad a través de Enzo Fernández a los 86 minutos y después el gol de la victoria cuando ya iban dos de agregado gracias a un cabezazo de Lautaro Martínez dentro del área.

Frente a lo que fue una nueva desazón de la Selección de Inglaterra en la Copa Mundial, el que hizo su descargo fue Michael Owen, mediante su cuenta de Twitter: ”Mira a España con un 1-0 anoche. Eso es coraje. Eso es valentía. Y luego mira a Inglaterra con un 1-0. ¿Cuál es la diferencia? Somos un equipo mejor que Argentina, no tengo ninguna duda en mi mente. Pero merecimos que nos derrotaran al final”.

En esa misma línea, el exdelantero del Liverpool y Manchester United agregó una crítica directa para Thomas Tuchel: ”De hecho, podría haber sido un 4-1. Sacar a 3 defensas con un 1-0 de ventaja. ¿Qué mensaje envía eso? Lo escribí en mi columna del Daily Mail después del partido contra México. Hasta que entendamos que el coraje y la valentía consisten en controlar la posesión bajo presión y no en despejar o cabecear el balón 40 yardas por el campo, este siempre será el resultado final”.

Watch Spain at 1-0 last night. That’s courage. That’s bravery. And then watch England at 1-0. What’s the difference?

We are a better team than Argentina, I’ve no doubt in my mind. But we deserved to get beat in the end. In fact, it could have been 4-1.

Bringing on 3 defenders at… — Michael Owen (@themichaelowen) July 15, 2026

Las tres eliminaciones que Argentina le produjo a Inglaterra en la Copa Mundial

La de este 15 de julio fue la tercera eliminación de una Copa del Mundo en toda la historia que Argentina le produce a Inglaterra. La primera fue por los Cuartos de Final de México 1986, la segunda en los Octavos de Final de Francia 1998 y la tecera, la mencionada, la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Argentina ahora irá con España por la Final del Mundial 2026

Luego de dejar en el camino a Inglaterra, la Selección Argentina chocará con España, que en su turno venció 2 a 0 a Francia en Dallas. El encuentro que definirá al campeón del certamen se desarrollará este domingo 19 de julio desde las 15 horas local en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

En síntesis