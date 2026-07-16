Los jugadores argentinos descubrieron el machete de Jordan Pickford para los penales

El arquero de la Selección de Inglaterra dejó su botella de agua en el arco al terminar el partido. El masajista del combinado argentino la agarró y descubrió que estaba en detalle las indicaciones sobre a dónde remata preferentemente cada uno de los futbolistas del elenco de Lionel Scaloni en los penales.

En medio de tanto festejo dentro del campo de juego por lo que fue una clasificación histórica a la Final para la Selección Argentina, Daddy D’Andrea, masajista del elenco albiceleste, tuvo un hallazgo revelador sobre el plan de Inglaterra para intentar superarlos y decir presente este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Es que el asistente de los jugadores, al terminar el encuentro que terminó 2 a 1 para el lado de la Scaloneta, encontró la botella de agua de Jordan Pickford, arquero de la Selección de Inglaterra. Y allí pudo ver que estaba al detalle los sectores de la portería a la que apunaba cada uno de los futbolistas albicelestes.

Rápidamente, a modo de curiosidad, D’Andrea le mostró el machete a Lionel Messi, que miró curioso lo que eran los apuntes del guardameta del conjunto británico. Incluso, también Enzo Fernández se arrimó para mostrar su interés por lo que tenían entre sus manos.

De igual manera, todo forma parte de una mera anécdota, dado que Pickford no llegó a utilizarlo. Inglaterra comenzó ganando 1 a 0 con un gol de Anthony Gordon a los 10 minutos del segundo tiempo, pero Argentina lo dio vuelta primero con un remate de afuera del área de Enzo Fernández y después con un cabezazo de Lautaro Martínez.

🇦🇷😅 JAJAJA, los futbolistas de la Selección Argentina encontraron la botella de los penales de Jordan Pickford. pic.twitter.com/0slqsT3H1L — JS (@juegosimple__) July 16, 2026

¿Cuándo juegan Argentina y España la Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a España en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este domingo 19 de julio desde las 15 horas local (16 de Argentina) en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Será la séptima en la historia de la Albiceleste y la segunda de la Roja.

Publicidad

Por otro lado, Francia e Inglaterra chocarán en el duelo correspondiente al tercer y cuarto puesto. Dicho cruce se desarrollará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (por cierto, para los franceses será la despedida de Didier Deschamps del banco galo).

En síntesis