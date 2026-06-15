Por qué Uruguay sigue cantando cuando termina el himno en el Mundial

Los hinchas y jugadores uruguayos continúan cantando el Himno Nacional al final de los partidos como un ritual de comunión. Esta tradición única se basa en un error técnico de megafonía ocurrido en un partido de Eliminatorias, pero se ha consolidado como un símbolo de la “garra charrúa”, unión y orgullo patriótico
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