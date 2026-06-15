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AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Por qué Uruguay sigue cantando cuando termina el himno en el Mundial

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MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Fans of Uruguay pose for a photograph before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
© Getty ImagesMIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Fans of Uruguay pose for a photograph before the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Los hinchas y jugadores uruguayos continúan cantando el Himno Nacional al final de los partidos como un ritual de comunión. Esta tradición única se basa en un error técnico de megafonía ocurrido en un partido de Eliminatorias, pero se ha consolidado como un símbolo de la “garra charrúa”, unión y orgullo patriótico

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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