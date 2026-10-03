Por qué no juega Franco Mastantuono hoy en Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional

La Albiceleste afronta su segundo duelo en esta Fecha FIFA y el talentoso jugador de Fiorentina no aparece entre los titulares.

La Selección Argentina disputa este sábado se segundo amistoso internacional de esta Fecha FIFA ante Burkina Faso en el Estadio Monumental. Lionel Scaloni continúa probando jugadores en el comienzo de este nuevo ciclo y rota al equipo para obtener más información.

En ese contexto, Franco Mastantuono se quedó afuera una vez más del equipo titular. El volante ofensivo de Fiorentina no fue convocado para disputar el último Mundial, pero volvió a la consideración del DT de Pujato y pelea para hacerse un lugar en el pantel albiceleste.

Este sábado, ante Burkina Faso, Mastantuono no es titular por decisión técnica de Scaloni. Sin embargo, el surgido de River Plate, de apenas 19 años, esperará por su turno desde el banco de suplentes.

Cabe recordar que, ante Bolivia, el último miércoles, Mastantuono ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en lugar de Nico Paz. En el Monumental, una cancha que conoce bien, intentará sumar otro buen puñado de minutos y, sobre todo, confianza.

Mastantuono ante Bolivia. (Foto: Getty)

La formación de Argentina ante Burkina Faso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

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