Prestianni ilusiona a todos en la Selección Argentina: la está rompiendo en Europa y podría ser el sucesor de Di María

El extremo surgido de Vélez es uno de los mejores jugadores en Portugal y ya se metió de lleno en la órbita de PSG y Bayern Munich.

El pibe del que vamos a hablar hoy es pretendido por dos grandes clubes de Europa. La está rompiendo. Es el mejor jugador de su competencia y además es parte del futuro tan brillante que tiene la Selección Argentina de cara a lo que se viene, ya sin Lionel Messi y pensando en lo que será el Mundial 2030. Hablamos de Gianluca Prestianni.

Actualmente en Benfica, el pibe surgido de Vélez es parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para enfrentar a Uruguay y Costa Rica. Es parte porque Scaloni renueva. Sí, porque el DT no solo renueva su contrato, sino también las ilusiones a partir de un grupo que tiene a disposición una multitud de grandes figuras como también Nico Paz, Franco Mastantuono, Valentín Barco y Matías Soulé, entre otros.

¿Pero por qué llamó tanto la atención Prestianni? Y las respuestas son varias: es un típico extremo mediapunta, con buen encare hacia el medio para poder rematar, tiene una marca registrada en cuanto a goles, pegándole de media distancia y clavándolas en el ángulo. Además, en Benfica hay otros argentinos con grandes antecedentes: Ángel Di María, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Enzo Pérez, Ezequiel Garay, Eduardo Salvio y muchos más.

En definitiva, Prestianni suma cuatro goles y tres asistencias, solamente contando los partidos desde septiembre. Todos los entrenadores de la competencia, en Portugal, lo eligieron como el mejor futbolista de esos meses. Tiene una rebeldía, una capacidad de gambeta, una picantez en ofensiva que es muy positiva para lo que viene en La Albiceleste. Es alguien que ya es pretendido por PSG y Bayern Munich, según medios lusos.

Todo esto es muy valorable después de una temporada complicada que fue la pasada, porque recordemos que tuvo el gran conflicto con Vinícius Jr. Y es muy curioso cómo los dos tuvieron destinos completamente diferentes: hoy el brasileño es discutido en Real Madrid y tiene malos rendimientos, mientras que el argentino creció a pasos agigantados y hoy está siendo uno de los grandes extremos jóvenes de Europa.

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Prestianni creció como futbolista en Vélez y lo hizo espectacular en una cantera que ha tenido muchos ejemplos de grandes futbolistas jóvenes. Debutó con 16 años en 2022, siendo el jugador más joven de esa institución en hacer su presentación profesional. Además, juega en la Selección Argentina desde la sub-17, pasando también por la sub-20. De hecho, hasta coqueteó con la chance de ir al Mundial 2026 con el combinado mayor.

Sí, Prestianni es un pibe de lo más interesante para el futuro de la Selección Argentina, en una posición un tanto complicada porque nunca logramos reemplazar a Di María después de su salida. Han pasado Nico González y Thiago Almada, pero finalmente es Prestianni el último de una larga lista que busca pisar fuerte en el combinado argentino, en una banda en la que se necesita recambio.