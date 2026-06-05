Qué canal pasa y cómo ver en vivo y online Argentina vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

En búsqueda de un triunfo que le permita clasificar al quinto mundial de su historia, Argentina se enfrenta ante Perú.

Este viernes 5 de junio, se enfrentan la Selección Argentina Femenina y su par de Perú por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Además, la árbitra es la paraguaya Zulma Quiñonez y en el VAR está su compatriota Ulises Mereles.

El encuentro es correspondiente a la fecha 7 del certamen que otorga lugares para la disputa del Mundial femenino que se desarrollará en 2027, en Brasil. Cabe destacar que la Albiceleste accederá a su quinta participación -estuvo en 2003, 2007, 2019 y 2023- con tan solo un empate.

¿Qué canal pasa Argentina vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Argentina y Perú, correspondiente a la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina, podrá visualizarse exclusivamente por el canal de YouTube de AFA Estudio.

El vestuario de Argentina antes de enfrentar a Perú.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina?

Argentina y Perú se encontrarán frente a frente este viernes 5 de junio, desde las 20:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina