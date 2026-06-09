Qué canal pasa y cómo ver en vivo y online Ecuador – Argentina por la Liga de Naciones Femenina

Tras clasificarse a su quinta Copa del Mundo, el combinado de Germán Portanova se mide ante las de Eduardo Moscoso.

Este martes 9 de junio, se enfrentan la Selección Argentina Femenina y su par de Ecuador por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina en el Olímpico Atahualpa, situado en la ciudad de Quito. La árbitra es la brasileña Edina Alves y en el VAR está su compatriota Marco Fazekas.

Luego de lograr su tercera clasificación en fila, algo que consiguió por el empate contra Perú, el viernes en la cancha de Lanús, la Albiceleste buscará el título. Por su parte, la Tri necesita de un triunfo para asegurarse un lugar en el Repechaje.

El seleccionado argentino en la cancha de Lanús. (Foto: Prensa AFA)

¿Qué canal pasa Argentina vs. Ecuador por la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Argentina y Ecuador, correspondiente a la última fecha de la Liga de Naciones Femenina, podrá visualizarse por medio de DSports y también por el canal de YouTube de AFA Estudio.

¿A qué hora se juega Argentina vs. Ecuador por la Liga de Naciones Femenina?

Argentina y Ecuador se encontrarán frente a frente este viernes 5 de junio, desde las 20:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Quito.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina