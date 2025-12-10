Una Europiba para la Selección: nació en Valencia, juega en la Liga F y ahora debutó con Argentina

Los colores llaman, el escudo tira, la sangre es más fuerte que todo. No es el primer caso pero sí uno emblemático: Alma Velasco tiene 19 años y es una nueva europiba que tuvo sus primeros minutos en la Selección Mayor femenina. Nació en Valencia y el 2 de diciembre se puso por primera vez la camiseta nacional para jugar ante Bolivia por la Liga de Naciones clasificatoria al Mundial 2027.

Hacía tiempo que a Alma la venían siguiendo. Tiene apenas 19 años, madre argentina y ganas de jugar en la Selección. Por eso es que una vez que estuvo todo en orden, la defensora pudo ponerse la celeste y blanca y debutar la cuarta fecha de la Liga de Naciones y así blindarla para lo que se viene.

“Para mi representar a mi país es un sueño hecho realidad, algo que siempre he soñado y trabajado desde que era pequeña. Poder vestir esta camiseta es un orgullo enorme y una responsabilidad que quiero asumir con todo mi corazón. Estoy lista para dar todo de mi y defender estos colores con pasión. La verdad es que es un honor enorme y estoy muy muy feliz de formar parte de la Selección Argentina”, dijo en la previa a su debut.

Velasco debutó con la Selección. Foto AFA.

A los 23 minutos del segundo tiempo, hizo su ingreso al campo de juego con la camiseta número 4, en reemplazo de Justina Morcillo, para comenzar a escribir su historia con los colores que heredó de su familia: por el lado del padre de Neuquén y por el lado de su madre, de La Pampa. Tiene un hermano mayor, Walter, que también es español como ella.

Nació en Valencia, el 12 de abril de 2006. Mide 1.69, es diestra y es defensora, pudiendo jugar de central o lateral, con buen cabezazo en defensa o en ataque. Alma comenzó a jugar desde muy pequeña en la escuela de fútbol del Levante y tras diez temporadas vistiendo esa camiseta pudo darse el gusto de debutar en la Liga F, la Primera División del fútbol español. En esta temporada 25/26 ya forma parte del primer equipo, en el que usa la camiseta 3.

“Ha sido un partido muy bonito, con mi familia también aquí. No me esperaba tanto que fuera ya la convocatoria. En mi familia están súper emocionados y felices por mi”, dijo después del partido.

Buscatalentos

Sophia Braun, un ícono de la Selección. Foto FIFA.

El cuerpo técnico de la Selección lleva tiempo realizando un scouting por todo el mundo en busca de talentos con sangre albiceleste. Sophia Braun es quizá el caso más resonante: nacida en Oregón, Estados Unidos, recibió su primera citación al equipo por parte de Carlos Borrello, antecesor de Portanova. Con el actual entrenador es una fija y fue una de las grandes figuras del último Mundial, convirtiendo un golazo que la FIFA repostea muy seguido en sus redes sociales.

Sin embargo, Sophia no es la única. En las últimas convocatorias apareció su coterránea Crisely Pavón; también Renata Masciarelli, arquera de nacionalidad mexicana; y también fue citada Kayla Rollins, nacida en Michigan pero con presente en Islandia y también debutante ante Bolivia. También formaron parte del equipo en otros momentos las norteamericanas Natalie Juntos y Nina Nicosia.

Sin embargo, el caso anterior de una jugadora nacida en Europa pero que eligió ponerse la camiseta de Argentina es el de Nerea Agüero, quién también fue citada por Germán Portanova en el 2021. Nacida en Navalmoral de la Mata, Extremadura, el 14 de octubre de 1997.

El caso de Braun, Masciarelli, Rollins y Velasco no son los únicos. En la Sub 20 juega Samantha Weiss, nacida el 24 de febrero de 2005 en Estados Unidos, y quien también es tenida en cuenta por Portanova para la Mayor.

Todas ellas tienen algo en común que va más allá de haber nacido fuera de Argentina: todas quieren ponerse la camiseta de la Selección.