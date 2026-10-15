Se lesionó Lautaro Martínez: se perderá el clásico entre Inter y Milan y corre riesgo su presencia en la Selección Argentina

El Toro sufrió una lesión muscular y estará fuera de las canchas por un mes. Si llega a la próxima fecha FIFA, será con lo justo...

No fue la mejor semana para el Inter de Milán. Más allá de la goleada ante Parma el fin de semana por la Serie A, el equipo comandado por Christian Chivu sufrió una dura derrota de local ante Brujas por la fecha 2 de la Champions League el pasado martes. Además, este jueves se confirmó que Lautaro Martínez, su capitán, emblema y figura, se lesionó y estará de baja por un mes.

El conjunto de Milán informó que el Toro sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y estará fuera de las canchas por al menos 4 semanas.

De esta manera, el Neroazzurro lo perderá para los próximos siete partidos, entre los que se encuentra ni más ni menos que el Derbi Della Madonnina ante Milan, pautado para el sábado 31 de octubre.

Esta noticia no solo complica a Inter, sino que también condiciona a la Selección Argentina, ya que la fecha FIFA de noviembre se disputará desde el 9 de noviembre al 17 del mismo mes. En esa semana, Lautaro Martínez estará en la última de recuperación de esta lesión muscular. Por ende, si llega a estar disponible, será con lo justo. De lo contrario, Lionel Scaloni deberá encontrarle un reemplazante.

Cabe destacar que esta será la primera fecha FIFA desde el retiro de Lionel Messi de la Selección, y se proyectaba que tanto Lautaro como Julián Alvarez tomen la lanza ofensiva compartiendo la delantera. Con esta lesión, se pone en duda su titularidad y el DT deberá buscar alternativas si finalmente el Toro no puede formar parte del equipo.

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Los partidos que se perderá Lautaro Martínez en Inter

DÍA L/V VS EQUIPO HORA (Argentina) 17/10 V Bologna 13:00 21/10 L Shakhtar Donetsk 16:00 25/10 L Fiorentina 08:30 28/10 V Venezia 14:30 31/10 V Milan 16:45 3/11 V Feyenoord 17:00 8/11 L Como 14:00

Cuándo es la próxima Fecha FIFA y qué rivales puede tener Argentina

Desde el 9 al 17 de noviembre la Selección Argentina podrá programar tres partidos amistoso en el marco de la Fecha FIFA. La gira por Asia está caída, por lo que AFA busca confirmar nuevos rivales para esta ventana.

En ese contexto, la Fecha FIFA permitirá a los equipos afrontar hasta tres partidos amistosos en la ventana de noviembre. Argentina aún no tiene rivales confirmados, pero en el exterior adelantaron que Costa Rica podría ser uno de los contrincantes.