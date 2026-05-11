Selección Argentina: las 5 claves de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

La Selección Argentina de Lionel Scaloni presentó su nueva lista de 55 futbolistas, una pre-convocatoria de la cual saldrá la lista final para el Mundial 2026. Sí, nos acercamos cada vez más a ese 30 de mayo donde vas a conocer quiénes van a representar y defender los colores de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo de Norteamérica.

Entre los arqueros encontramos a Santiago Beltrán sumándose a la convocatoria habitual, porque Dibu Martínez, Rulli, Benítez, Cambeses o Musso ya estaban en el radar, pero la presencia del arquero de River es sorpresiva. En el lateral derecho y el lateral izquierdo no cambian demasiado las cosas. Pero en la zaga central sí aparecen nombres novedosos, como es el caso de Capaldo —que también puede actuar como lateral—, Di Lollo y también de Zaíd Romero, futbolista de Getafe que están siguiendo desde hace rato y que aparece en la convocatoria.

En la mitad de la cancha no hay demasiadas sorpresas, salvo la presencia de Milton Delgado, futbolista de Boca con mucha presencia en juveniles, o Guido Rodríguez que vuelve a estar considerado. Y en la delantera, más allá de la presencia de futbolistas como Garnacho, Mastantuono con temporadas discutibles, salta la gran presencia de Tomás Aranda y Mateo Pellegrino: dos jugadores novedosos, uno muy joven, el otro instalado en Parma, en Europa. Uno más gambeteador, el otro más perfil goleador.

También hay un detalle que se pasa por alto y es que 16 jugadores son Sub-23. Es una convocatoria pensando mucho hacia el futuro, porque si Scaloni continúa en la selección y renueva para un periodo más, ya habrá una renovación bastante importante, la más grande desde que le tocó agarrar el cargo tras la era Sampaoli. Porque muchos apellidos empezarán a contar con edades muy avanzadas, no todos llegarán al Mundial de 2030 y la renovación será amplia. Argentina tiene una camada muy interesante de cara a lo que se viene con Nico Paz, Maxi Perrone y futbolistas como el caso de Julián o Cuti Romero empezando a ser los grandes referentes, los veteranos.

Por otro lado, una docena de los jugadores son de presente en el fútbol local. Son futbolistas que militan actualmente en la liga doméstica, una muy criticada pero que aún así Scaloni tiene en cuenta. ¿Se acuerdan en ese momento cuando se decía el porqué el técnico de la selección no convocaba a jugadores del medio doméstico? Bueno, ahora parece que los tiene muy en cuenta: así aparecen Beltrán de River —el arquero que tuvo una gran actuación el fin de semana frente a San Lorenzo en la tanda de penales—, pero también, Di Lollo, defensor central de Boca que, más allá de la crítica, tiene un andar positivo —este fin de semana no, pero en general está rindiendo bien—, Aníbal Moreno, Milton Delgado o el caso que recién nombrábamos con Tomás Aranda.

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Las grandes ausencias son varias: Troilo, Lomónaco y Tomás Palacios fueron centrales que aparecieron en convocatorias previas. Hay dos de ellos, que son Troilo y Tomás Palacios —el futbolista de Estudiantes de La Plata—, que pueden ir bien para el futuro. Lomónaco anda algo irregular en Independiente, pero su edad también puede indicar una presencia en el futuro. Ahora no están y Troilo está rindiendo muy bien, es extraño que no lo tengan en cuenta.

En la mitad de la cancha, la única ausencia resonante es Barrenechea, que había sido convocado en dos ocasiones. Y de mitad de cancha hacia adelante tenemos nombres como Benja Domínguez, Facu Buonanotte que han sido probados con anterioridad, Castellanos —una alternativa en la posición de número nueve que hoy en West Ham, bueno, intentó en la Premier League resaltar para poder estar, lamentablemente no le alcanzó— y la gran ausencia es la de Paulo Dybala, futbolista que no integra la lista de 55.

El último punto tiene que ver con cómo será la lista final. Bueno, no esperen demasiadas sorpresas. Va a ser una convocatoria muy continuista. Puede haber algunas novedades, por ejemplo en el puesto del arco. ¿Beltrán llegó para quedarse o llegó pensando en el futuro? El lateral derecho y el lateral izquierdo no pintan a tener muchas novedades. La zaga central continuará siendo la misma. ¿Martínez Quarta se meterá a pesar de las críticas fundamentadas en su rendimiento en River?

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La gran mayoría de los apellidos novedosos no va a estar en la lista final. En algunos casos es un guiño para el futuro, en otros un merecido elogio a su presente o a lo que pueden ofrecer. Y en el caso de jugadores más veteranos como Pezzella o Guido Rodríguez, uno pensaría que no van a entrar en el corte final.