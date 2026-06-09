Quién es Simón Escobar, lateral izquierdo de 16 años de Argentina en la gira previa al Mundial

Lionel Scaloni sorprendió al llevar a Estados Unidos al pibe de 16 años para la gira previa del Mundial 2026.

La Selección Argentina afronta este martes su último amistoso de preparación hacia el Mundial 2026. En Alabama, la Albiceleste chocará ante su par de Islandia con los convocados para la gran cita, pero al plantel lo acompañan algunos jugadores del medio local como Simón Escobar.

Para esta gira previa al debut ante Argelia, Lionel Scaloni convocó a Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda e Ignacio Ovando. Sin embargo, destaca sobre todo la convocatoria del juvenil de 16 años de Vélez Sarsfield, que solo cuenta con un partido en Primera División y cumplirá 17 el 17 de julio.

A pesar de su corta experiencia como profesional, el cuerpo técnico campeón del mundo apostó por el jugador que ya sabe lo que es vestir la celeste y blanca. Es que ya lo hizo de gran manera en el Mundial Sub 17 de 2025 y en el Torneo de L’Alcúdia del mismo año.

Simón Escobar en el Mundial Sub 17. (Foto: Getty)

Con una altura de 1,85, Escobar se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede actuar más adelantado por la izquierda, incluso como enganche y volante por derecha. A pesar de esta chance, Scaloni lo dejó afuera del banco de suplentes este martes ante Islandia.

La carrera de Simón Escobar en Vélez

El lateral izquierdo llegó al club de Liniers con apenas 7 años y recorrió todas las inferiores con la V azulada en su pecho. El capitán de Argentina en el Mundial Sub 17 no tardó en hacerse notar y ya sumó sus primeros minutos en la Liga Profesional.

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En la última fecha del Torneo Apertura, con Vélez como local, Guillermo Barros Schelotto decidió darle una oportunidad al ponerlo como titular en lo que fue empate por 1-1 ante Newell’s. Escobar disputó los 90 minutos en ese compromiso.

Chiqui Tapia, involucrado en su firma con Vélez

Según la reciente revelación de Fabián Berlanga, presidente de la institución de Liniers, el mandatario de AFA intervino en las negociaciones entre el entorno de Simón Escobar y el club. En la previa del Mundial Sub 17, Tapia quiso asegurarse que firme antes de viajar su primer contrato como profesional.

“El Chiqui lo hizo firmar. Se paró en el vestuario, le habló a todo el plantel, y le dijo ‘a vos en particular ahora, si no firmás, agarrá el bolso y andate, no vas al Mundial'”, confesó Berlanga en Vélez a Fondo sobre la movida para evitar que se fuera por la patria potestad. Ahora, la joya quedó ligada al club, incluso con cláusula de rescisión.

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