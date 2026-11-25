Por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial de Qatar Sub 17, la Selección Argentina se mide ante la Selección de Dinamarca en búsqueda de una victoria que le permita clasificar a a los 16avos de final, sin depender de ningún otro resultado.

El equipo comandado por Diego Placente, cayó 2 a 0 frente a Australia en su debut, mientras que en la segunda presentación venció a Mozambique, por lo que todos los equipos llegaron chances de pasar de ronda en la última jornada.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde con Australia por el Mundial Sub 17

Si gana: una victoria lo meterá en los 16avos de final del Mundial y esperará por conocer a su rival.

una victoria lo meterá en los 16avos de final del Mundial y esperará por conocer a su rival. Si empata : en caso de igualdad tendrá muchas chances de avanzar de ronda, ya que quedará ubicado como segundo de grupo, o bien como uno de los mejores terceros.

: en caso de igualdad tendrá muchas chances de avanzar de ronda, ya que quedará ubicado como segundo de grupo, o bien como uno de los mejores terceros. Si pierde: una derrota no lo deja eliminado del Mundial. Para que esto suceda, primero Australia deberá vencer a Mozambique, y luego los equipos que están ubicados terceros en sus grupos, sumen menos de tres puntos, que son los que tiene Argentina.

La tabla de posiciones del Mundial Sub 17