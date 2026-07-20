Sin Messi: los jugadores de la Selección que vuelven a Argentina tras el Mundial 2026

AFA comunicó que la delegación albiceleste aterrizará en Ezeiza en horas de la tarde. 10 de los 26 jugadores no se subieron al avión.

Se terminó el Mundial 2026 y por séptima ocasión en la historia, la Selección Argentina fue una de las dos en llegar hasta el último día. Lamentablemente, el título fue esquivo una vez más, en esta oportunidad a manos de España, quien venció con justicia al equipo de Lionel Scaloni por 1 a 0 con el gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario.

A diferencia de lo que sucede en cualquier partido, independientemente del resultado, los jugadores del combinado nacional eligieron el silencio tras caer en la final de esta edición mundialista. Solo tomó la palabra Lionel Scaloni, quien puso en seria duda su continuidad como entrenador una vez que culmine su contrato a fin de año. En ese hermetismo, gran parte de la delegación emprendió el viaje de vuelta a Argentina.

AFA comunicó, a altas horas del domingo, que algunos jugadores no se sumarían al regreso a Argentina y volverían desde Estados Unidos a sus clubes o a transitar un periodo de descanso post Mundial. Además, el vuelo llegaría a horas cercanas a las 17:00 a Ezeiza, sin los diez futbolistas que finalmente no estarán en el país.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso optaron por regresar a Europa o, en caso de Leo y RDP, quedarse en Estados Unidos para reicorporarse a sus clubes o tomarse un breve impasse de descanso.

De todas formas, en lo que respecta a Messi, el 10 irá a Miami para estar con su familia y viajará por su cuenta a Rosario para visitar a su padre, quien padeció problemas de salud en pleno Mundial.

Así las cosas, la delegación que está viajando para Argentina cuenta con 16 jugadores: Dibu Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico González, Giuliano Simeone, Thiago Almada y José Manuel López.

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Messi se despidió del Mundial tras la derrota con España

Respecto al recibimiento, finalmente no habrá ningún tipo de evento. Apenas llegue a Argentina, la delegación se despedirá y cada uno emprenderá viaje por su cuenta. Algunos se quedarán en el país para estar con sus familias, otros se irán de vacaciones y otros directamente se sumarán a sus clubes tras un breve paso por suelo albiceleste.

El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

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El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

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En síntesis