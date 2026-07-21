¡Siete millones de mensajes filtrados! La FIFA aseguró que eliminó contenido dañino de las redes sociales

A través de su Sistema de Protección de Redes Sociales, el ente aseguró que ocultó 14 veces más mensajes y publicaciones ofensivas que en Qatar.

Fue el Mundial de los jugadores virales, de compartir reels, fotos (reales o de IA), de vivirlo a través de las pequeñas pantallas mucho más allá de los 90 (o 120 minutos). Y en ese furor de las redes sociales, la FIFA aseguró que eliminó más de 7 millones de publicaciones y comentarios potencialmente dañinos dirigidos a jugadores, entrenadores y árbitros participantes de la competición.

Si bien el número es impactante, llama la atención que multiplicó 14 veces los mensajes eliminados durante el Mundial de Qatar, un total de 470.000. Si bien el Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA se fue perfeccionando a través del tiempo, deja en evidencia que el nivel de violencia, odio y discriminación también aumentó en los últimos tres años y medio. Además de la eliminación de los más de 7 millones de comentarios, denunció otros 200.000 “abusivos y amenazantes”. En Qatar lo había hecho con 19.600…

La campaña contra el racismo que llevó adelante la FIFA durante el Mundial.

Durante la fase de grupos, se llegaron a analizar más de 6 millones de publicaciones y comentarios, de los cuales 225.000 fueron revisados humanamente para detectar 89.000 publicaciones para eliminar. Al mismo tiempo, se detectaron 1.000 cuentas para investigar por su tipo de contenido.

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA (SPRS) trabaja como un escudo para detectar el acoso en las diferentes plataformas. Se supervisan las cuentas públicas de los protagonistas para detectar inmediatamente y a través del uso de la IA mensajes abusivos, discriminatorios y amenazantes. Cuando los detecta, los oculta automáticamente y los reporta.

Este sistema comenzó a utilizarse por FIFA a mediados del 2022 luego de un acuerdo con FIFPRO (el sindicato internacional de jugadores y jugadoras) y luego de una prueba durante la EURO 2020 y la Copa Africana de Naciones 2021, para evitar que los participantes del torneo se sintieran acosados, violentados, o expuestos durante el certamen. Luego de Qatar se repitió durante el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda en 2023 y más tarde fue el Comité Olímpico Internacional el que imitó las medidas para París 2024.

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Este SPRS también funciona durante las competiciones de las categorías juveniles y hasta el Mundial de Clubes.

El Sistema no solo reacciona ante los comentarios abusivos, sino que además se acciona a partir de ellos: “15.000 de estos mensajes se derivaron para que se tomaran medidas adicionales, y más de 1000 amenazas graves se remitieron a las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden“, dice el comunicado de FIFA. Y agrega que se han elaborado expedientes judiciales en contra de algunos de los responsables de los mensajes, aunque sin dar más detalles.

En general, al menos durante la fase de grupos del primer Mundial con 48 equipos, se detectó que el 11% del contenido eliminado eran mensajes racistas, como el tipo de discurso más utilizado. Desinformación, imágenes y audios generados con IA, fake news, odio, amenazas y demás inundaron las redes sociales desde el 11 de junio.

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El caso Mbappé

Mbappé tuvo un cruce con una senadora paraguaya. Foto Getty Images.

Durante toda la competición se vivieron varios cruces en redes sociales, aunque uno de los que acaparó más la atención fue el que protagonizaron Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, quien -entre otras cosas- lo había llamado “camerunés colonizado”, sumado a varios exabruptos racistas que escribió en redes sociales.

Alemania, por su parte, denunció los mensajes racistas contra Jonathan Tah, quien falló el penal que dejó afuera a su selección, para citar un ejemplo. Países Bajos también: Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber tuvieron que lidiar con comentarios de todo tipo luego de la eliminación por penales.

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Si bien aún no se realizó el reporte posterior a la final del mundo entre España y Argentina, que motivó un sinfín de publicaciones de todo tipo en redes sociales, hasta el último informe la FIFA había revisado más de 53.000.000 de publicaciones y comentarios. Y 7 millones fueron eliminados.

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