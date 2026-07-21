El descargo de Lisandro Martínez a dos días de la final del Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

El defensor publicó un mensaje para los hinchas en su cuenta de Instagram y también dedicó un párrafo para los detractores de la Selección Argentina.

A dos días de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, la mayoría de los protagonistas de la Albiceleste ya se manifestaron sobre la caída. Lisandro Martínez se sumó este martes con un potente mensaje para los hinchas y para los críticos.

El defensor de Manchester United fue uno de los puntos más altos en el elenco de Lionel Scaloni y defendió a capa y espada la camiseta albiceleste. A pesar de no haber podido conseguir el principal objetivo, Licha destacó los puntos positivos del camino de Argentina en el Mundial.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Martínez destacó el trabajo de toda la delegación y dedicó palabras especiales para los hinchas por su apoyo en los estadios y a la distancia. Además, no dejó pasar la oportunidad de felicitar a España por haber obtenido su segunda estrella.

Pero lo más picante apareció sobre el final del mensaje, cuando Lisandro citó la frase “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”. Luego, pidió que perdure la unidad de los argentinos.

El mensaje completo de Lisandro Martínez

Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera.

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Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo.

Quiero felicitar a España por su merecido título.

Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir. Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos.

Recuerden que “la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”.

Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país.

¡Te amo, Argentina!

Datos clave

Lisandro Martínez publicó un mensaje tras perder la final del Mundial 2026 ante España.

publicó un mensaje tras perder la final del Mundial 2026 ante España. “La caída de los grandes…” fue la frase citada en su cuenta de Instagram.

fue la frase citada en su cuenta de Instagram. El jugador del Manchester United felicitó a España por conseguir su segunda estrella.