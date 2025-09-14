Sufre Scaloni: fue parte de Selección Argentina en las Eliminatorias y una gravísima lesión lo dejará afuera del Mundial 2026

Con la derrota ante Ecuador en Guayaquil, la Selección Argentina finalizó su participación en las Eliminatorias CONMEBOL, dónde se clasificó con el primer puesto al Mundial 2026. De esta manera, Lionel Scaloni ya piensa en la confección del plantel que defenderá el título más preciado en Estados Unidos, México y Canadá.

El 11 de junio comenzará una nueva edición del certamen de la FIFA, por primera vez con 48 participantes. Hasta entonces, la Albiceleste disputará una serie de partidos amistosos para sumar rodaje en cada una de las ventanas internacionales. Por eso, estos duelos serán cruciales para que los jugadores se disputen sobre el campo los cupos que están en duda para el cuerpo técnico.

Uno de los futbolistas que aspiraban a meterse en la convocatoria es Nehuén Pérez. El lateral derecho de Porto sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho este sábado en lo que fue victoria de su equipo ante Nacional por la mínima en el marco de la Primeira Liga de Portugal.

El defensor argentino, que compartió cancha con Alan Varela, había ingresado a los 10 minutos del complemento, pero solo pudo mantenerse sobre el césped 5 minutos antes de haber sido retirado en camilla.

“El defensa argentino fue operado este domingo por la mañana por el Dr. Nuno Brito, y la intervención transcurrió sin incidentes. Nehuén Pérez comenzará ahora su recuperación bajo la supervisión del departamento de salud del FC Porto”, confirmó Porto sobre el surgido de Argentinos Juniors.

De esta manera, Pérez encarará una recuperación que lo mantendrá fuera de las canchas por los próximos 6 a 8 meses. Este tiempo lo complicará en su deseo de disputar por primera vez en su carrera una Copa del Mundo, ya que es complicado que pueda regresar antes del final de la temporada.

Nehuén Pérez era una de las alternativas de Scaloni para el lateral derecho

Si bien el DT de Pujato tiene en consideración para el puesto a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, Nehuén Pérez supo posicionarse en más de una convocatoria reciente en la Selección Mayor. Incluso, formó parte del equipo que ganó la Finalissima ante Italia en Wembley en 2022.

Pero también aportó su grano de arena para la clasificación de Argentina al Mundial 2026 al ser convocado para estas Eliminatorias. En cancha solo sumó 14 minutos en su ingreso ante la Selección de Perú en La Bombonera, justamente en reemplazo de Montiel. Fue victoria para la Albiceleste por 1-0 con gol de Lautaro Martínez en noviembre del 2024.

