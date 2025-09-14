Otra fuerte baja para la Selección Argentina: el Diablito Echeverri no será cedido al Mundial Sub 20

A menos de dos semanas para el inicio del certamen, el entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, aguarda para presentar la lista final con los jugadores convocados para jugar el Mundial de la categoría que se disputará en Chile entre septiembre y octubre.

En este sentido, el DT recibió una mala noticia ya que hubo un cambio en la planificación debido a que Bayer Leverkusen decidió no ceder a Claudio Echeverri para disputar este torneo, a pesar de que se esperaba que el club alemán diera el visto bueno para que el ex River pueda estar presente.

“Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”, fueron las palabras del Director Deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, para confirmar esta mala noticia para la Selección Argentina, que suma una nueva baja de peso para el certamen.

De esta manera, el ex mediocampista ofensivo de River se convierte en la cuarta baja confirmada para Placente. Además del ‘Diablito’, Real Madrid tampoco cederá a Franco Mastantuono debido a que Xabi Alonso quiere contar con él para los próximos partidos por LaLiga y Champions League.

Por otro lado, Borussia Dortmund no va a ceder a Aaron Anselmino, quien se perdió el último partido por un problema muscular, mientras que el Benfica negó la cesión de Gianluca Prestianni, debido a que es una habitual pieza de recambio en el equipo comandado por Bruno Lage.

Cabe destacar que emisarios argentinos viajaron a Europa para negociar con los clubes por la cesión de los jugadores. Es por eso que Julio Soler podría estar presente en el certamen, mientras que la situación de Valentín Carboni es compleja, debido a que Genoa tampoco tiene interés de prestarlo.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20

Fecha 1: Cuba vs. Argentina – 28 de septiembre a las 20.00 horas

Fecha 2: Argentina vs. Australia – 1 de octubre a las 20.00 horas

Fecha 3: Argentina vs. Italia – 4 de octubre a las 20.00 horas

