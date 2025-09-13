Los olvidados por Scaloni: el DT citó a 30 jugadores que no usó en las Eliminatorias y que aún pueden ir al Mundial 2026

A lo largo de las Eliminatorias, Lionel Scaloni citó algo así como 65 jugadores a la Selección Argentina. 35 de ellos son parte de la base del equipo habitual, compuesto por mayoría de campeones del mundo y de América, y los recambios que comenzaron a surgir con fuerza desde los títulos obtenidos en adelante.

Sin embargo, el análisis de la jornada recae sobre el grupo de 30 “olvidados” por el DT. Sus nombres, sus citaciones, las chances de regresar a la Selección e incluso de meterse en la lista del Mundial 2026.

En el arco encontramos jugadores como Franco Armani -ya retirado de la Selección-, Juan Musso y Walter Benítez. Emiliano Martínez ocupa todos los casilleros como arquero albiceleste y solo hubo oportunidad para Gerónimo Rulli en los 18 partidos jugados por Eliminatorias. Entre Musso y Benítez, piezas habituales en las citas, posiblemente esté el tercer arquero para la Copa del Mundo.

Para la defensa aparecen nombres como Marcos Senesi, Lucas Esquivel, Marco Pellegrino, Mariano Troilo, Kevin Lomónaco, Francisco Ortega, Valentín Barco, Julio Soler y Pablo Maffeo. Ya sea en los laterales o en la zaga, ninguno de ellos vio minutos cuando fueron citados, y todos poseen distintas realidades hoy en día.

La zona del mediocampo se puede dividir en dos: en volantes centrales y en creativos gambeteadores. El primer sector tiene nombres como Equi Fernández, Alan Varela, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez, Enzo Barrenechea y Máximo Perrone. El segundo, a Claudio Echeverri, Alan Velasco, Bruno Zapelli, Valentín Carboni, Carlos Alcaraz, Matías Soulé, Benjamín Domínguez y Facundo Buonanotte.

Por último, el ataque no se queda atrás. Lucas Beltrán, José Manuel López, Facundo Farías y Santiago Castro. En estos 30 nombres hubo convocatorias diversas desde el 2023 hasta la última fecha FIFA, y todos coinciden en la nulidad de minutos con la camiseta de la Selección Argentina mayor.

Serán claves las próximas convocatorias para ver quienes siguen con chances de cara al Mundial. Veo con grandes posibilidades a Barrenechea, Perrone, Equi Fernández y a mi preferido de todos: Matías Soulé.

¿Qué partidos va a jugar Argentina antes del Mundial?

La Selección Argentina ya tiene confirmados los partidos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de octubre durante una gira por Estados Unidos que se extenderá entre el lunes 6 y el martes 14. Allí enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Ya para la Fecha FIFA de noviembre, el equipo que conduce Lionel Scaloni tendrá competencia entre el lunes 10 y el martes 18, con duelos en África y Asia: ante Angola en Luanda y muy probablemente ante India en Kerala.

Para marzo del año próximo, está latente la posibilidad de que se dispute La Finalissima entre Argentina y España, campeones de Copa América y Eurocopa, algo que terminaría de confirmarse entre octubre y noviembre. Si tal encuentro no se concreta, La Albiceleste buscaría rivales para no quedarse sin competencia en la primera Fecha FIFA de 2026. De concretarse, también podría dar lugar a un partido amistoso extra.

Poco antes del inicio de la Copa del Mundo quedará una última Fecha FIFA clave para la preparación, a inicios de junio, que también conllevarán acción para la Selección Argentina con otros dos partidos amistosos cuyos rivales no se buscarían hasta después de realizado el sorteo del certamen FIFA, programado para el 5 de diciembre.

