Vladimir Petkovic, DT de Argelia, se molestó por una pregunta sobre la Selección Argentina

Al estratega del combinado africano no le gustó que la mayoría de las preguntas que recibió durante la conferencia de prensa del domingo hayan sido sobre la Albiceleste.

La Selección de Argelia también ya se prepara para lo que será su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen en el que compartirá el Grupo J con Argentina, Jordania y Austria. De hecho, este miércoles se enfrentará a Países Bajos en lo que será su único partido amistoso antes de su debut ante la Albiceleste el próximo 16 de junio.

Como parte de la previa del encuentro que los africanos tendrán con los neerlandeses, Vladimir Petković, entrenador del combinado argelino, brindó una conferencia de prensa durante la jornada del domingo 31 de mayo. Y fue ahí en donde manifestó cierto malestar por la atención que hay exclusivamente sobre los dirigidos por Lionel Scaloni.

”Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina. Para mí, los partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes”, señaló el bosnio, ante la primera consulta que le realizaron en su encuentro con los periodistas a horas de medirse ante el elenco que comanda Ronald Koeman.

Además, Petkovic insistió: ”Me molesta bastante que se reduzca a nuestro grupo hablando únicamente de Argentina. Estamos obligados y comprometidos a evitar la derrota frente a Austria y Jordania. Desperdiciaremos mucho esfuerzo si centramos toda la atención en un partido”.

No obstante, remarcó su respeto tanto para el conjunto argentino como para su técnico: ”Tenemos la suerte de enfrentarnos al vigente campeón. Lo que está haciendo el seleccionador argentino es grandioso y me alegro mucho por él. Scaloni fue un gran jugador, una persona magnífica y luego se convirtió en un gran entrenador. Lo que ha logrado con Argentina es casi un milagro”.

¿Cuándo se enfrentan Argentina y Argelia por la primera fecha del Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a Argelia por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será el martes 16 de junio desde las 22 horas (ARG) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City.

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En síntesis