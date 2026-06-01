Lionel Messi y Rodrigo De Paul ya se sumaron a la concentración de la Selección Argentina

Leo y Motorcito ya son parte de la delegación argentina en Kansas City. Ya este lunes tendrán su primer entrenamiento.

Faltaban ellos. Lionel Messi y Rodrigo De Paul, los que se podría decir que son locales dentro de los integrantes de la delegación de la Selección Argentina en los Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, ya se sumaron a la concentración en horas de la noche del domingo 31 de mayo.

El grueso del plantel, procedente desde Ezeiza, llegó a Kansas City (en donde la Albiceleste tendrá su búnker y jugará su primer partido del Grupo J) cerca del mediodía. Y luego, con el correr de las horas, se incorporaron Lisandro Martínez y Dibu Martínez, que tomaron un vuelo desde Inglaterra, y Lautaro Martínez que tomó un vuelo desde Madrid.

Y los últimos en incorporarse fueron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que tras disputar su partido con el Inter Miami vs. Philadelphia por la Major League Soccer el pasado domingo 24 de mayo, gozaron de algunos días de descanso, para encarar la Copa del Mundo 2026 con la batería recargada.

A partir de ahora, el plan, con el plantel completo, es empezar a trabajar bajo las órdendes de Lionel Scaloni, aunque un grupo de 10 jugadores que se presentó con distintas complicaciones físicas hará trabajos diferenciados, con el fin de no sobreexigirlos y que lleguen todos sanos al partido del debut con Argelia.

🥹🫶La EMOCIÓN del Capitán y del Motorcito de cara a una nueva COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/zD8xd2ysJI — TyC Sports (@TyCSports) June 1, 2026

Los 10 jugadores de la Selección Argentina que llegaron a Kansas City con molestias físicas

Dibu Martínez (fractura en el dedo anular de la mano derecha), Cuti Romero (esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha), Gonzalo Montiel (desgarro), Nahuel Molina (desgarro), Leandro Paredes (desgarro), Nicolás González (desgarro), Nicolás Paz (microfractura en la rodilla derecha), Thiago Almada (molestia muscular), Lionel Messi (fatiga muscular) y Julián Alvarez (esguince en el tobillo derecho), son los futbolistas que se presentaron en la concentración de la Selección Argentina en Kansas City con distintos contratiempos físicos.

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Por este motivo, durante la semana cada uno será especialmente analizado para ver si pueden o no estar en el amistoso con Honduras de este sábado 6 de junio. Vale recordar que la Albiceleste también tendrá un ensayo con Islandia el día martes 9.