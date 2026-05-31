El seleccionado africano, que será el primer rival de la Albiceleste, oficializó una nómina a la que deberá darle un nuevo corte antes del debut.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones comienzan a ultimar detalles de cara a la gran cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Argelia, rival de Argentina en el debut mundialista, confirmó su nómina de convocados para la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic presentó una lista con una particularidad: figuran un total de 27 futbolistas. Esto se debe a que el DT citó a cuatro arqueros y uno de ellos deberá quedar fuera de la convocatoria definitiva antes del comienzo del torneo. El responsable de esta decisión es Luca Zidane, hijo del legendario Zinedine, quien logró recuperarse a tiempo de una fractura en la mandíbula y el mentón sufrida durante abril.

La presencia de Zidane fue una de las grandes novedades de la convocatoria, ya que su estado físico había sembrado dudas durante las últimas semanas. Justamente por esa incertidumbre física, Petkovic optó por trabajar con cuatro guardametas durante la preparación final previa al debut ante Argentina y definirá sobre la hora quiénes serán los tres guardametas que representarán a la nación africana.

Al margen del guardianes del arco, la lista de los Zorros del Desierto mantiene gran parte de la base que los viene sosteniendo en los últimos años. Allí sobresalen figuras de experiencia internacional como Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), además de varios jóvenes que vienen creciendo en el fútbol europeo.

Campeón de África en 2019, Argelia volverá a disputar una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Bajo el mando de Petkovic, propone un estilo vertical, intenso y dinámico. Su debut será justamente ante Argentia, el próximo 16 de junio en Kansas City. Luego, enfrentará a Jordaia y cerrará el Grupo J ante Austria.

La lista de convocados de Argelia para el Mundial 2026

Arqueros: Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil y Abdelatif Ramdane.

Defensores: Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Zineddine Belaïd, Achref Abada y Mohamed Amine Tougaï.

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Mediocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui y Ramiz Zerrouki.

Delanteros: Mohamed Amine Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa y Riyad Mahrez.

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