Terminó la fase regular del Torneo Apertura y ahora los equipos irán detrás del gran objetivo: el título. Para ello, deberán enfrentarse en los octavos de final, cuartos, semifinales y también en la ansiada final, que se disputará, por primera vez, en el Estadio Mario Alberto Kempes, situado en la provincia de Córdoba.
Más allá de lo que ocurra el próximo domingo 24 de mayo, día en el que se conocerá al nuevo campeón del fútbol argentino, para llegar a la última instancia habrá un largo recorrido previo. Y en cuanto a lo reglamentario, hay cambios.
Qué pasa si hay empate en los partidos de octavos de final del Torneo Apertura 2026
En el caso de que los partidos culminen igualados al finalizar el tiempo reglamentario, el desarrollo se extenderá por una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el resultado persiste, habrá tanda de penales para definir al clasificado.
Días y horarios de los octavos de final del Apertura
SÁBADO 9 DE MAYO
- 16:30 – Talleres vs. Belgrano
- 19:00 – Boca vs. Huracán
- 21:30 – Argentinos vs. Lanús
- 21:30 – Independiente Rivadavia vs. Unión
DOMINGO 10 DE MAYO
- 15:00 – Rosario Central vs. Independiente
- 17:00 – Estudiantes (LP) vs. Racing
- 19:00 – River vs. San Lorenzo
- 21:30 – Vélez vs. Gimnasia (LP)
Las ternas arbitrales para los octavos del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
DATOS CLAVES
- El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será sede de la final por primera vez.
- El nuevo campeón del fútbol argentino se conocerá el próximo domingo 24 de mayo.
- Los empates en octavos tendrán prórroga de 30 minutos antes de la tanda de penales.