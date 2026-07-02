El mapa del hincha: así se mueven los argentinos por la Selección

Que dejamos la vida por la Scaloneta no se discute. Pero ahora hay números que muestran la radiografía perfecta del hincha que mueve cielo y tierra para llegar a ver el partido.

Que el argentino para todo por la Selección es una verdad absoluta. No importa si jugamos un fin de semana o un martes en horario laboral. Ahora, tenemos los datos que confirman nuestra obsesión. DiDi analizó cómo se movió el país en cada partido de la fase de grupos y los resultados son impresionantes.

La previa contra Austria: todos con DiDi Moto para llegar a tiempo

El partido contra Austria fue el boom de demanda más alto de la primera ronda. Como se jugó al mediodía, obligó a medio país a armar ingeniería pura para salir del trabajo y llegar a tiempo a casa.

Ahí fue cuando la gente se subió a la moto como nunca para ganarle al reloj:

En Córdoba, los viajes con DiDi Moto aumentaron un ¡1400%!

Santa Fe no se quedó atrás con un +570%.

Tucumán y Salta metieron un +400%.

Jujuy cerró el podio con un +343%.

¿Y en cuatro ruedas? Exactamente lo mismo. La previa de ese partido hizo crecer la demanda de autos en todo el interior: Córdoba subió un 279%, Tucumán un 230% y Salta un 189%. Todo el país manejando para llegar antes de que empiece a rodar la pelota.

Durante el partido: El país se convierte en un desierto

Cuando el árbitro marca el inicio el país se apaga por completo. Nadie se mueve, nadie sale a la calle, nadie despega los ojos de la pantalla.

El dato que mejor lo refleja pasó contra Jordania: una vez que arrancó el partido, la demanda de viajes se desplomó un 83%. Las calles quedan vacías y las ciudades se paralizan por 90 minutos.

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El partido más manija de la fase de grupos

Cualquiera podría pensar en el debut por la expectativa, o en el cierre del grupo por los nervios de la clasificación. Pero no: el partido que más hizo correr a los argentinos fue contra Austria. Ese horario del mediodía transformó la jornada en una carrera para ver quién llegaba primero al sillón, rompiendo todos los récords de movimiento urbano en lo que va del torneo.

Al final, los números cuentan lo que el hincha ya sabe de memoria: los argentinos hacemos todo por la Selección. Llegar a tiempo, volver de madrugada, salir a festejar a la calle. Cada una de esas pequeñas grandes victorias que los argentinos celebran cada vez que juega la albiceleste. Salir ganando todos los días, dentro y fuera de la cancha.