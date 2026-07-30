El fútbol argentino te come el hígado y no sé si Coudet y River podrán salir de ésta

En este fútbol argentino no alcanza con el nombre, con lo que ganaste ni con lo que pagaron por tu pase. El Chacho está en crisis y no sé si va a poder salir.

“Fútbol argentino, no lo entenderías”. Acá no te alcanza con el nombre ni con los millones de dólares que paguen por tu pase.



Nicolás Otamendi, que viene con la gloria, el General, Campeón del Mundo. Pierde con el Ruso Steimbach en el gol de Gimnasia.

Angelito Correa, pagaron 15 palos por él y es un crack. Ahora…¿hoy vale 15 palos? Terminó con hielo en el banco de suplentes.

Lucas Beltrán, crack, River lo vendió en 20 palos, jugó en Europa, Fiorentina, Valencia. Un cabezazo débil al arco.

Gonzalo Montiel, Campeón del Mundo, la rompió contra España, abanderado, uno de los pocos que iba siempre al frente. Hoy no marcó la diferencia.

Marcos Acuña, Campeón del Mundo, no puede marcar la diferencia en la cancha de Gimnasia La Plata y termina lesionado.

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El fútbol argentino te come el hígado, seas campeón o subcampeón del mundo, valgas 5, 10, 15 o 20 palos.

¿Qué pasó con Arambarri? El uruguayo por el que River pagó 7 millones de dólares. Otro que no apareció en el Bosque.

El Chacho Coudet está en un momento crítico y, les digo la verdad, yo no sé si sale de esto. Eliminado de la Copa Argentina, todavía con bronca por la final que perdió en Córdoba, 0 puntos de 6 en el torneo local y con un container de 15 jugadores de nombre que minuto a minuto le pasa factura y le hace daño a River.

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Hay una crisis futbolística, humana y económica de la que yo no sé si Chacho hoy tiene la fuerza y la espalda para poder salir.